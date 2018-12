Dialogan sobre comisiones bancarias

Ciudad de México— El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, se reunió esta tarde con el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, para dialogar sobre su iniciativa de eliminar las comisiones bancarias.En entrevista con Reforma, refirió que el objetivo de este encuentro fue dialogar sobre mecanismos para lograr la correcta regulación bancaria, fijar el compromiso de trabajar de manera coordinada y exponerle que existe respeto a la autonomía de las instituciones de parte del Senado."Fue una reunión amable, una reunión tranquila, una reunión en la que conversamos sobre las facultades del Banco de México. Coincidimos en el respeto a su autonomía y a la búsqueda de cómo poder intervenir en la regulación del sistema financiero nacional", indicó."Para que el usuario de la Banca y de los servicios financieros fueran la principal característica y el principal actor de atención y cómo poder atemperar, atenuar o moderar la carga en contra del usuario en comisiones, intereses de los servicios prestados por la Banca", agregó.En la reunión, instó en la necesidad de modificar las comisiones bancarias, pues consideró no han sido reguladas de manera correcta."Cómo poder lograr que los servicios financieros puedan a través de tecnificación y digitalización tener mejores elementos para que haya más posibilidades de bancarización y que pueda también la Banca prestar estos servicios con menor costo", expuso."Sin olvidar que tiene una función de servicio público y que tienen el derecho de percibir una ganancia, pero que sea una ganancia moderada y no sea en prejuicio de los propios usuarios de la Banca", aclaró.Empero, acotó que la propuesta que presentó ante el Pleno de la Cámara Alta el 8 de noviembre, es perfectible y puede sufrir modificaciones."La iniciativa es flexible. El trabajo de comisiones es el que determina. La mayoría de senadores son los que deciden. Yo presenté una iniciativa, pero ésta puede sufrir cambios y puede modificar la propia iniciativa, incorporar otros conceptos. En ese sentido lo que ayude y lo que beneficia al usuario estaremos de acuerdo", dijo.Aseguró que las reuniones tanto con Banxico, como con los diversos actores involucrados en el tema serán constantes, al insistir en que existe apertura al diálogo, disposición y compromiso con impulsar mejoras para los mexicanos."También me he reunido con Hacienda y ahora con el Banco de México y lo seguiré haciendo para legislar y para buscar una manera de cómo se mejoran los servicios financieros y se abaratan en beneficio del usuario de la Banca", apuntó Monreal."(Acordamos) reuniones permanentes para hacer posible la aplicación de las facultades de regulación también que tiene el Banco de México con el sistema bancario y el Senado caminar de manera coordinada con las instituciones, respetando la autonomía del banco de México, pero que sus facultades y las muestras se pueden complementar en beneficio del país".

