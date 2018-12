Tiene la 'Estela de Luz' de Calderón adeudo de 29 mdp

Desde hace casi seis años, la Estela de Luz que mandó construir el presidente Felipe Calderón arrastra un pasivo que hoy alcanza los 29 millones de pesos por servicios de informática, adeudo que no se ha pagado a pesar de los litigios y fallos a favor del proveedor, publicó El Universal.La deuda por el monumento conmemorativo al bicentenario de la Independencia de México puede ser heredada a la próxima administración.Desde el 24 de enero de 2013 y a pesar de los servicios de renta de equipo de cómputo y el servicio de soporte técnico no se cubrieron los montos por los servicios a la firma Soluciones Bicentenaria, por lo que en abril de 2014 se inició con la demanda ante el Poder Judicial.El pasado 19 de octubre, más de cuatro años y medio después del inicio de los litigios, el Segundo Tribunal Unitario emitió una sentencia que ratifica dictámenes anteriores que condenan la Secretaría de Cultura a pagar las facturas reclamadas, más uso de equipo de cómputo hasta el 6 de abril de 2016 y los intereses causados, lo que suma casi 29 millones de pesos.La sentencia advirtió que de no pagarse esa cantidad de manera inmediata por cada mes que pase deberán sumarle la cantidad de 159 mil pesos por intereses, pero hasta la fecha, la directora de administración de la Secretaría de Cultura, María Eugenia Araizaga Caloca, no ha acatado el fallo, afirmó el representante legal de la compañía Daniel Díaz Castillo.“La Secretaría de Cultura continúa sin cubrir el adeudo a la empresa sin importarle el fallo dado por la máxima autoridad judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde se determina que queda firme la sentencia del Segundo Tribunal Unitario a favor de la empresa”, lo que podría significar que se quiere dejar la responsabilidad del pago a la siguiente administración y así intentar evadir el presunto daño patrimonial a la nación, expuso.

