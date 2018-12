Protesta Martínez como director del IMSS

El Consejo Técnico del IMSS tomó protesta a Germán Martínez como nuevo director general del instituto."Consciente de mis limitaciones y por los más pobres de México, sí protesto", dijo el Senador con licencia en una sesión realizada en la sala del órgano tripartita.El nuevo director del Seguro Social sostuvo ante el Consejo Técnico que en los próximos días iniciará un proceso para evaluar las condiciones en las que recibe al instituto."Iniciará un proceso de evaluación de las gestiones pasadas para verificar exactamente en qué condiciones encontramos a este instituto, y lo haremos con ayuda de ustedes", dijo.El ex panista señaló que su Administración implementará medidas para seguir cuidando las finanzas del IMSS."Vamos a seguir cuidando las finanzas del IMSS, pero no las vamos a cuidar per sé, las vamos a cuidar para hacerlas rendir frutos."No puede haber un instituto con las finanzas sanas y con las clínicas llenas de pendientes y con los hospitales faltos de atención y de camas", subrayó.Explicó que es un deber ineludible del nuevo Gobierno hacer llegar los servicios de salud a quienes menos los tienen.Esto se hará, dijo, a través de la ampliación de la cobertura a todos los estados del programa IMSS Prospera, que ahora se llamará IMSS Bienestar, y que se extenderá a Colima, Quintana Roo, Tabasco y Aguascalientes, donde no operaba esta iniciativa.Agregó que en Veracruz arrancará la operación del IMSS Bienestar y la universalización de los servicios de salud.Germán Martínez indicó también que propondrá una reforma administrativa al IMSS que cumpla con la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la política de austeridad que ha anunciado el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.Además, señaló, se compromete a mantener un diálogo fluido y útil con el mundo empresarial y obrero para tomar las decisiones correspondientes en el instituto.

