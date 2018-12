Ciudad de México— La diputada por Morena Lorena Villavicencio informó que impulsa una reforma a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de Seguridad Social que tiene como objetivo brindar a las trabajadoras domésticas derechos laborales plenos y acceso a la seguridad social.En conferencia, aseguró que se trata de una de las propuestas más avanzadas para proteger a las trabajadoras domésticas, quienes históricamente han sido las más desprotegidas.La legisladora señaló que la iniciativa propone derogar todos los regímenes de excepción en materia de trabajo en la Ley Federal del Trabajo, a fin de que a las trabajadoras del hogar se les reconozcan los mismos derechos que a cualquier trabajador, incluyendo la participación de utilidades.La iniciativa, agregó, también busca facultar al Instituto Mexicano del Seguro Social a implementar una ventanilla única para la inscripción de los 2.5 millones de trabajadores del hogar, de los cuales el 93 por ciento son mujeres."La idea que es que tengan un contrato laboral para que puedan hacer valer ante los tribunales sus propios derechos, si no, no tendría ningún efecto porque parte del problema consiste justamente en la falta de un contrato laboral, y nosotros queremos que tengan derechos plenos las trabajadoras del hogar", indicó.Villavicencio recordó que hace algunas semanas la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso fundamental para reconocer la responsabilidad histórica que tiene el País con este sector."La Segunda Sala, desafortunadamente, dio marcha atrás a proyectos que violentan los derechos de las trabajadoras domésticas; en cambio, ha avanzado para promover el acceso de estas trabajadoras a la seguridad social", dijo.La morenista reconoció el trabajo de otras legisladoras a favor de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar. No obstante, afirmó que la iniciativa que ella impulsa es la más ambiciosa para beneficiar a este sector."Esta iniciativa será de las primeras presentadas en el inicio formal de la cuarta transformación para las labores del Poder Legislativo, no sólo por el impacto que tendrá en uno de los sectores más desprotegidos de la ley laboral mexicana, también porque reafirma nuestro compromiso con las mujeres y sus causas más justas", señaló.Villavicencio aseguró que Morena tiene los números suficientes para aprobar dicha reforma."Sí tenemos condiciones, esto implica modificación a una ley secundaria, tenemos los números suficientes para aprobarla, pero, además, también tenemos un elemento que nos favorece: que otras bancadas ya han hecho iniciativas".

