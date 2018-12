Familias acuden a Los Pinos, pero... es lunes y está cerrado

Ciudad de México.- Este lunes, decenas de visitantes en Los Pinos se quedaron con las ganas de conocer por dentro la residencia, ya que permaneció cerrada cumpliendo hoy su horario de centro cultural.Los elementos de la policía militar que custodian lo que fuera casa oficial durante 83 años sólo permitieron el caminar por la calzada Molino del Rey y la explanada Francisco I. Madero."No nos avisaron y veníamos con esa duda de si podíamos encontrar abierto, pero si nos dicen que no, con recorrer una parte donde se pueda y ya regresaremos otro día a conocer los interiores", comentó el señor Rafael Valle.Destacó la oportunidad de acercarse a este lugar que fue hogar de los presidentes de México desde 1935."Nosotros nunca habíamos tenido acceso a estos lugares y me parece bien que el público lo conozca", destacó.En tanto, la señora Leonila Contreras dijo que aguardarán al día de mañana para poder recorrer los distintos espacios en que despachaban y habitaban los mandatarios con sus familias."Como mexicanos debemos conocer este lugar, aunque hoy está cerrado, vendremos mañana", dijo la señora entrevistada frente al edificio Molino del Rey que fueran oficinas del Estado Mayor Presidencial.Por la puerta uno, a unos metros de Parque Lira y la avenida Constituyentes, el señor Jesús Rivera preguntó al guardia si mañana podría traer a su hija para que le tomen una fotografía con motivo de sus 15 años. Le dijeron que sí, sólo que no hay acceso vehicular."Estaba preocupado porque como se quiere sacar su foto de sus XV años ya bien vestida nada más las puedo dejar, porque no hay donde estacionarse", señaló.En la explanada frente a la bandera algunas familias se conformaron con una fotografía ante la imposibilidad de ingresar a recorrer por dentro el espacio donde se encuentran la Casa Miguel Alemán, la Casa Lázaro Cárdenas que fungió de despacho del presidente Enrique Peña Nieto; la Casa Ruiz Cortines y las calzadas de Los Presidentes y de la Democracia. Además de la Hondonada y los distintos jardines.El horario es de martes a domingo de 10 de la mañana a las 17:00 horas.Los Pinos se abrieron al público desde el sábado pasado por decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

