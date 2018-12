La oficina de Atención Ciudadana del Gobierno Federal fue inaugurada este 3 de diciembre en Palacio Nacional.Antes del medio día ya habían sido atendidos 90 ciudadanos y otras 80 personas esperaban su turno formados afuera del acceso a Palacio Nacional, ubicado sobre Correo Mayor.Leticia Ramírez Amaya, directora general de la oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia de la República, informó que las peticiones serán recibidas hasta las 18:00 horas aunque aún no se define el horario en el que se abrirá la atención al público."Estamos definiendo cuál es el horario que se tiene que establecer, hasta ahorita estamos hasta las seis de la tarde. Las personas están llegando, es una atención personal pero se hace por escrito", informó Leticia.La titular de Atención Ciudadana del Gobierno Federal explicó que en el primer día de trabajo en Palacio Nacional todavía se encuentran en una etapa de reconocimiento del espacio, pero garantizó que cada petición será gestionada en el área correspondiente."Ahora ya estamos en posibilidad de hacer la gestión correspondiente a lo que hayan solicitado", apuntó.Con documentos en mano, los ciudadanos esperaban su turno para ingresar a la oficina de atención ciudadana. Todos querían que avanzara con prontitud porque ya calaba el sol y las personas comenzaron a impacientarse.Ante la impaciencia de los que esperaban en la fila, Leticia Ramírez salió a explicarles que les permitiría ingresar a un pasillo de Palacio Nacional con el objetivo de que no estuvieran en el sol.Enseguida, las personas fueron ingresando una a una al pasillo donde pudieron esperar su turno sin tener que lidiar con los rayos del sol y el gesto fue agradecido por los ciudadanos.María del Rosario Hernández Ibarra llegó a Palacio Nacional procedente del Municipio de Los Reyes La Paz, Estado de México, para entregar una petición de apoyo médico para su hija María del Carmen Pacheco Ibarra, de 21 años, y quien requiere un trasplante de riñón."Señor López Obrador, espero que me apoye porque mi hija está en la vida y en la muerte, yo confío mucho en usted, lo he estado viendo en la tele y mi hija necesita un trasplante, por favor ayúdeme, deme pronto una respuesta y que Dios lo bendiga. Tengo plena confianza en usted", afirmó.Ernesto Fuentes Infante, de 59 años, llegó a Palacio Nacional para dejarle al Presidente un proyecto de luz casera y regaderas móviles."Yo le voy a dejar este proyecto al Presidente López Obrador para que lo analice y vea que se puede beneficiar a mucha gente", afirmó Ernesto.Iraís Sosa Torres llegó a Palacio Nacional procedente de Oaxaca para entregar una solicitud de empleo en el Gobierno federal."Me gustaría trabajar en una escuela, estoy estudiando pedagogía y quise venir porque López Obrador es mi Presidente y nos ha dado la confianza de que podemos venir a pedir un apoyo", compartió Iraís.Conforme un ciudadano ingresa a la oficina de Atención Ciudadana, un encargado le atiende personalmente y le recibe la petición que entrega por escrito.

