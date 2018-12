Despachan nuevos subsecretarios en SRE

Ciudad de México— Al menos tres de los cuatro nuevos subsecretarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) iniciaron trabajos este lunes.Los titulares de las subsecretarías para América del Norte, Jesús Seade; América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes; Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Martha Delgado Peralta, llegaron hoy a la sede de la Cancillería para ocupar sus oficinas en los pisos 18, 16 y 14.El único que falta es Julián Ventura, designado como subsecretario de Relaciones Exteriores y quien actualmente se desempeña como Embajador de México en Reino Unido.El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, no despachó este lunes en la Cancillería debido a que realizó una gira en Washington para reunirse con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen.El exjefe de Gobierno de la Ciudad de México ocupará una oficina en el piso 22, de 23 que tiene el edificio, donde antes estuvieron Luis Videgaray, Claudia Ruiz Massieu, José Antonio Meade, entre otros.Durante la administración de Luis Videgaray, quienes no eran empleados de la Cancillería podían acceder sólo a la planta baja del edificio ubicado en avenida Juárez, frente a la Alameda del Centro Histórico de la Ciudad de México.Aunque el recinto sigue resguardado por elementos de la Policía Federal, Reforma pudo recorrer los pisos superiores donde los diplomáticos operan.Tras el cambio de presidente de la República, funcionarios de dependencias federales, como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Gobernación (Segob), trabajaron hoy de manera normal en sus oficinas centrales.En recorridos, Reforma observó que en el edificio de la SEP operaron la mayoría de áreas, pero el ingreso al inmueble fue restringido únicamente para los empleados.En la dependencia ubicada en calle República de Brasil, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, no se le permitió el acceso a la prensa.Personal de vigilancia informó que aún continúa prestando su servicio de 9:00 a 18:00 horas.Explicó que lo mismo ocurre en las oficinas de la SEP en Coyoacán.En tanto, en el edificio de la Segob, en avenida Bucareli en la colonia Benito Juárez, personal espera el relevo.En la sala de prensa no hay internet y las computadoras no se pueden utilizar eficientemente porque a algunos programas se les vencieron las licencias.Empleados del área indicaron que en el caso del internet la próxima administración está por renovar el contrato.

