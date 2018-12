Ciudad de México— Acompañado de un grupo de colaboradores, el escritor Paco Ignacio Taibo II llegó ayer por la mañana al Fondo de Cultura Económica (FCE) con el propósito de tomar posesión de las instalaciones en calidad de “gerente editorial encargado de despacho”.A su llegada, antes de las 10:00 horas, un grupo de reporteros le inquirió sobre el cargo, y dijo que acudía por instrucciones del presidente de la República y que había un edicto que lo avalaba.“Sí, hay un edicto”, aseguró.Sandra Montoya, su enlace con medios, corrigió posteriormente e informó que el edicto era parte de un proceso.Sin embargo, en el encuentro con los funcionarios salientes, y que fue coordinado por José Daniel Vázquez, titular del Órgano interno de Control (OIC) del FCE, Taibo II no presentó ningún documento que lo acreditara como funcionario nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.Admitió que eso aún estaba en trámite. Al no presentar esa documentación, el encuentro fue suspendido, indicándosele a Taibo II que cuando tuviera resuelta la situación legal de su nombramiento se procedería a la ceremonia de entrega recepción.Fue entonces que solicitó hacer un recorrido por las instalaciones en calidad de visitante. Lo hizo con su grupo de acompañantes y tuiteó una fotografía con un pie que indicaba que “el equipo de transición” había visitado el FCE.El encuentro demoró en sus trámites iniciales porque le fue solicitada a Taibo II una identificación personal para acreditarlo en la documentación de la reunión.El escritor dijo que no tenía su credencial del INE, pero le pidió a uno de sus ayudantes que mostrara una fotografía de su pasaporte que tenía almacenada en un teléfono celular.Al final eso se le admitió como documento de identidad personal.Pero cuando le fue pedido el oficio que avalara su nombramiento admitió que no contaba con ningún papel que lo respaldara como “gerente editorial encargado de despacho” del Fondo.Consultado por Reforma, el titular del Órgano interno de Control aclaró que se estaba “analizando la situación legal de su nombramiento”.Durante su visita al FCE, Taibo II, en compañía de colaboradores, como el investigador del INAH, Francisco Pérez Arce; el museógrafo e historiador Marco Barrera Bassols, el periodista Eduardo Limón y la promotora cultural Marilina Barona Del Valle, entre otros, recorrió hasta la cocina, donde conversó con el chef Salvador Sánchez, al servicio de los titulares del grupo editorial desde hace 11 años.En la Biblioteca Gonzalo Robles preguntó si el acervo podía consultarlo la ciudadanía, y en el departamento de distribución indagó sobre las bibliotecas móviles –¿cuántas son? ¿dónde se estacionan?–, mientras que en la sección de Importaciones y Exportaciones -donde se sorprendió por los minúsculos espacios designados al personal- preguntó cuánto cuesta traer un libro desde Argentina. Le contestaron que 18 pesos.El acto donde debió suceder el acto de entrega-recepción sucedió a puerta cerrada, en el séptimo piso del inmueble ubicado en la Carretera Picacho-Ajusco.La Ley Federal de las Entidades Paraestatales le impide actualmente dirigir el FCE porque no nació en México.Originario de Gijón, España, adquirió la nacionalidad mexicana por naturalización en 1984.El Senado frenó la semana pasada el proyecto para reformar la ley y permitir a Taibo II convertirse en director. Tal medida respondió a los comentarios del escritor en la FIL de Guadalajara, donde dijo: “Sea como sea, se las metimos doblada, camaradas”, en referencia al camino legislativo que lo conduciría a la titularidad del Fondo.El Gato Culto –personaje creado por su padre, el periodista Paco Ignacio Taibo– asomaba ayer en su playera negra, con la frase: “Nadie es tan popular como el pueblo”.

