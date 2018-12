Pide Monreal no estigmatizar a Taibo II

Ciudad de México— Paco Ignacio Taibo II no debe ser estigmatizado por sus declaraciones, consideró el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien justificó los dichos del escritor como una expresión propia de la lengua que se utiliza en los barrios de México."Creo que no merece ser estigmatizado por una expresión. Ni ha robado, ni ha sido corrupto, ni es traidor. Es un mexicano que expresó un comentario en función de su propia situación; es un comentario que expresó en razón de los lenguajes de nuestro país, en nuestro México, de barrio", afirmó previo a una reunión de trabajo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador.La semana pasada, el Senado frenó la discusión del dictamen con el que se allanaría la llegada de Taibo II a la dirección del Fondo de Cultura Económica (FCE) como consecuencia de la repudiada expresión "Se las metimos doblada, camarada", con la que el escritor se jactó en una presentación en la FIL de Guadalajara.El legislador explicó que las declaraciones del autor pueden ser desafortunadas, pero nadie lo puede juzgar y, aseguró, él prefiere quedarse con su obra."Puede ser desafortunada una frase, pero no lo pueden juzgar. Nadie tiene derecho a juzgarlo por una frase; yo me quedo con su obra. Es más afortunada su obra, su aportación a la lucha social y política, su actitud siempre rebelde contra el status quo, contra el poder económico."Aunque pueda ser desafortunada esa frase, yo me quedo con lo afortunado de su aportación académica y a la lucha social y política", enfatizó.El también Presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado dijo que será este martes cuando se revise si vuelve a discusión el dictamen con el que se busca que Taibo II llegue a la dirección del FCE, de quien subrayó que en su trayectoria pesa más su aportación a la cultura."Pesa más para mí su aportación a las letras, su aportación a la literatura, su aportación a la cultura y, sobre todo, (que) es un hombre honesto, un hombre recto, es un hombre congruente. Nadie lo puede acusar de corrupto. Divulgador excelente."Es una expresión que se inscribe en un pasaje desafortunado de su vida, ya aprendió la lección", insistió.

