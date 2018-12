Al menos 15 funcionarios de la Administración del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, podrían ser exonerados de diversos delitos debido a vicios en las carpetas de investigación y violación a sus derechos humanos, afirmó el abogado Rodolfo de la Guarda García.El defensor de Arturo Bermúdez, ex Secretario de Seguridad Pública del estado, acusado de enriquecimiento ilícito y desaparición forzada de personas, acudió al Congreso de Veracruz a presentar una solicitud de juicio político contra diversos funcionarios de la gestión del ex Gobernador Miguel Ángel Yunes.Según la solicitud, los implicados supuestamente torturaron, amedrentaron y utilizaron medios de prueba ilegales en las carpetas de investigación contra ex funcionarios duartistas."Viene (en la denuncia) un ramillete importante de nombres y cargos, estamos hablando de 15 ex servidores públicos, desde titulares de Secretarías del Estado hasta directores generales (víctimas de tortura e ilegalidades en sus procesos)", afirmó De la Guarda García."Si la investigación del Congreso en los hechos puede justificar la existencia de actos ilícitos, desde luego tendrá una consecuencia directa en el proceso".Es decir, podrían los ex funcionarios obtener modificaciones en las medidas cautelares y continuar su proceso en libertad, o ser exonerados de las acusaciones.En el caso de Bermúdez, dijo, fue engañado para que entregara sus bienes al Gobierno del estado, aún cuando éstos supuestamente fueron adquiridos por el ex mando policiaco de manera legal."Luego se construyó una investigación por desaparición forzada, a través de ilegalidades, porque se realizaron entrevistas obtenidas por el Fiscal Especial de Desaparecidos y el Fiscal General del Estado, actuales en el cargo, se apartan de la ley", expuso."Entregaron diversos criterios de oportunidad, figura que lo que genera es que la persona que verdaderamente participó se encuentra en un estado de impunidad y que con construcción de hechos no corroborados se tenga privado de la libertad a diversas personas".A esto, manifestó el abogado, se añadió que funcionarios y ex funcionarios del Gobierno saliente, principalmente del área de Seguridad Pública, acudieron al penal de Pacho Viejo para amedrentar y torturar a Bermúdez."La justicia no es una moneda de cambio, nosotros no venimos aquí (al Congreso estatal) a pedir la libertad de Arturo Bermúdez, porque la libertad se obtiene en los juzgados con medios de prueba, aquí lo que venimos a pedir a esta Soberanía que investiguen los hechos ha sufrido Bermúdez y su familia de manera directa en esta circunstancia, diríamos de fraude procesal", abundó el litigante.De la Guarda García mencionó que la denuncia entregada a los diputados contiene audios, videos y documentos que evidencian ilegalidades en el proceso de Bermúdez y otros ex funcionarios.