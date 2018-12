Arranca pugna por dirigir la Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación iniciará esta semana la carrera por el relevo de su presidente, que también encabeza al Consejo de la Judicatura Federal con sus 846 tribunales y 44 mil empleados.De acuerdo con el Reglamento Interior de la Corte, los aspirantes a la presidencia para el periodo de enero de 2019 al cierre de 2022 tendrán que presentar sus planes de trabajo la primera semana de diciembre.Los Ministros Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar confirmaron que presentarán planes de trabajo, mientras que Alfredo Gutiérrez está en proceso de resolver si participará o no.Jorge Pardo Rebolledo no confirmó si entrará a la contienda, pero la expectativa general es que sí lo haga, pues es su última oportunidad para ser presidente luego de una larga carrera en el Poder Judicial.Fuentes de la Corte informaron que Fernando Franco manifestó interés en participar, pero aparentemente no lo hará. El nombramiento de Franco termina en diciembre de 2021, un año antes de que culmine el nuevo periodo."La propuesta para el gobierno y administración consiste en ejercer una presidencia abierta en términos de transparencia y rendición de cuentas, una dirección firme en la defensa efectiva de la Constitución y los derechos humanos y una autoridad respetuosa de la autonomía y función de los órganos del Poder Judicial", propondrá Pérez Dayán, quien compite por primera vez.El pasado 19 de septiembre, en un discurso ante el pleno de la Corte, Zaldívar enfatizó el hartazgo y frustración revelados durante las elecciones de julio de este año."A lo primero que estamos obligados es a diseñar programas y políticas de austeridad reales y no simbólicas", dijo Zaldívar, quien busca ser el primer presidente desde la reforma de 1994 que no hizo carrera judicial.La sesión del 2 de enero será presidida por Margarita Luna Ramos, decana de la Corte a partir de este sábado, quien estará a unas semanas de su retiro.Si para entonces el Senado no ha designado al sucesor de José Ramón Cossío, quien ya entra en retiro, la Corte enfrentaría la elección con 10 integrantes, como en enero de 2011 y 2015.En 2015, poco después de la muerte del Ministro Sergio Valls, Zaldívar y Luis María Aguilar empataron en 29 rondas, hasta que Juan Silva Meza cambió su voto en favor de Aguilar.De ser nombrado antes del 2 de enero por el Senado, el voto del sustituto podría ser decisivo para la presidencia.Leticia Bonifaz, directora de Derechos Humanos de la Corte y Consejera Jurídica de Marcelo Ebrard en el Gobierno del Distrito Federal, es una de las juristas más mencionadas como relevo.Otras versiones señalan a Yazmín Esquivel, presidenta del Tribunal Administrativo de la Ciudad de México y esposa del empresario José María Rioboó, así como a Juan Luis González Alcántara, ex presidente del Tribunal Superior de la CDMX, como posibles integrantes de la terna que debe enviar el Ejecutivo.

