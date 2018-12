Ciudad de México— Con la aceptación del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido invitados a formar parte de este equipo que deberá ser solidario, eficiente, generoso y comprometido, dijo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, al dar la bienvenida a sus colaboradores.Acompañado por quien fuera titular de la SCT de 1984 a 1988, Daniel Díaz Díaz, y los subsecretarios en la actual administración: de Infraestructura, Cedric Iván Escalante Sauri; de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Salma Leticia Jalife Villalón; de Transporte, Carlos Morán Moguel, así como coordinadores y directores generales de área, Jiménez Espriú reiteró su confianza en el nuevo equipo de trabajo.Empero, señaló, “toda desviación a estos postulados tendrá serias consecuencias para quienes los cometiera y con ello comprometiera el logro de nuestros propósitos”.El titular de la SCT destacó que pueden estar seguros de que coordinaré los trabajos de la Secretaría con apego total a esos principios y que han sido norma invariable en mi ya larga trayectoria como profesional, como servidor público, como funcionario universitario y como ciudadano.Destacó que el objetivo es trabajar al logro de una infraestructura integral, sustentable, eficiente y moderna que se deberá construir y mantener para hacer posible la validez de los derechos ciudadanos a la salud, a la alimentación, a la educación, a la cultura, a las tradiciones, a la vida digna, al ejercicio libre de todos: a la participación ciudadana informada, a la democracia en suma.Dijo que en la administración que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta Cuarta Transformación, síntesis de un nuevo proyecto de nación, de un nuevo régimen que se basa en valores fundamentales de los individuos y de la sociedad, tiene como elementos nodales el respeto a los derechos humanos como norma insustituible.Así como el Estado de Derecho en un marco invariable de convivencia, la ética, la honestidad y la vocación de servicio como atributos inevitables de quienes integramos el sector público, la decisión de cada uno de trabajar por el bienestar de los mexicanos sin descanso, ofreciendo sin regateos todas nuestras capacidades y conscientes de que la austeridad republicana deberá ser el ropaje que nos abrigue a lo largo de nuestra jornada.Javier Jiménez Espriú se mostró satisfecho de que su nombre se incluya en una lista en la que aparecen hombres de su mayor afecto, respeto y admiración: “Acompañar en esa lista a Javier Barros Sierra, Luis Enrique Bracamontes, Rodolfo Félix Valdés, maestros míos los tres, así como a Walter Buchanan, José Antonio Padilla Segura, Eugenio Méndez Docurro y al último ingeniero titular de la Secretaría, mi jefe entonces, mi amigo siempre: Daniel Díaz Díaz que hoy me obsequia con su compañía”.Todos ellos profesionales de excelencia y hombres probos que tienen “para mí un enorme significado en mi vida y me presenta un reto que acometo con emoción y que me empeñaré obstinadamente en lograr y demostrar que estaré a la altura de sus enseñanzas y de su ejemplo”.Al aceptar el nombramiento para encabezar a la SCT, afirmó que lo hizo para restablecer en esta Secretaría la vocación ingenieril que nunca debió perderse en ella y en los diversos nombres de su historia: la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Comunicaciones, y la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.