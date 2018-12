Conatos de pelea en marcha contra Obrador

Ciudad de México— Aunque menos numerosa que la anterior, la marcha de ayer contra la forma de gobernar de Andrés Manuel López Obrador fue más conflictiva, pues hubo conatos de peleas con los simpatizantes del morenista, quienes les gritaban reaccionarios, fifís y derechistas a su paso por Paseo de la Reforma hasta el Monumento a la Revolución.De un lado al otro el rencor, la descalificación, el odio.Lorena Herrejón, la ex candidata priista y quien convocó a esta marcha, dice que el sectarismo lo comenzó Andrés Manuel López Obrador. Primero diciéndole “pirrurris” a quienes pedían más seguridad cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad; después hablando de una “mafia del poder” y ahora calificando de “fifís” sus críticos.“Es una polarización que el mismo presidente ha dado. Por eso nosotros decimos que ‘Ni chairos ni fifís: todos somos mexicanos’”, afirma la presidenta la organización civil Pro Vecinos.Sin embargo, la primera marcha contra el presidente que apenas el sábado tomó el cargo, polariza. De Paseo de la Reforma hasta el Monumento a la Revolución avanzó un contingente que la autoridad local fijó en mil 400 personas.“Democracia y federalismo, no autoritarismo”, dice la primera manta.La frase es una protesta contra los “superdelegados” que el Gobierno busca imponer en cada estado para tomar el control de la seguridad y de los programas sociales.Llegaron varios que protestaron el 11 de noviembre contra la cancelación del Aeropuerto en Texcoco y se quejaron que el presidente use su mayoría en el Congreso para aprobar leyes a modo o por la amnistía para los corruptos.“No a los virreyes estatales”, dicen. “Sufragio efectivo no reelección”, “Sí a una Fiscalía autónoma”. “100% NINI: Ni perdón Ni Olvido”. Pero además el contingente avanza y grita: “Queremos Texcoco, no a un viejo loco”.Hablan de López Obrador con sospechas y rumores: “es la persona más ignorante que que te puedas imaginar”, dice Maribel Fernández. “Golpea a su esposa”, agrega Jorge Ronco. “Es como Nicolás Maduro”, insiste Manuel Vázquez.“¡Reaccionarios, fifís!”, les gritan desde los costados.“Dejen que protesten los güeritos”, lanzó otro, a lo que uno de los manifestantes contestó: “¡pinche comunista y chairo!”.“Para los seguidores de López Obrador todo es negro o blanco”, se queja el ex diputado perredista Fernando Belaunzarán, para quien Morena ha comenzado a tomar el control absoluto: “Es como el PRI de los 70, pero desinhibido”.Cuando llegan al Monumento, los paseantes les gritan “fifís” y asumen que quienes marchan no han protestado antes.Herrejón quiere anunciar que van a crear un Frente Ciudadano Nacional, pero dos jóvenes allá atrás comienzan a empujarse. Un joven se ofendió por una pancarta. “AMLO: tus berrinches los pagamos todos los mexicanos”.Los otros lo rodean gritando no caer en la provocación. Los policías los separan mientras alguien dice que ya se anunció que el Nuevo Aeropuerto seguirá en Texcoco y Herrejón descubre que le han robado su celular. “¿No que con Obrador ya no habría inseguridad?”, dice medio en broma, medio en serio.