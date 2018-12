Exigen a la SCJN y a SEP garantizar derechos de estudiantes discapacitados

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad -maestros, padres de familia y estudiantes normalistas vinculados a centros y unidades de educación especial de la SEP en el país- exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dar marcha atrás a su determinación de decretar inconstitucional la educación especial para personas con capacidades diferentes.Al reunirse en las afueras de la Escuela Normal de Especialización (ENE), que se encuentra en paro indefinido en protesta a la desaparición de la licenciatura de Educación Especial en las Normales Públicas, señalaron que es imperante que el secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, diputados y senadores trabajen juntos para lograr la reinstalación de la educación especial con enfoque de inclusión para niños y niñas con discapacidad.Jesús Lozano Ruiz, psicólogo y maestro del Centro de Atención Múltiple (CAM) Número 86, señaló que la inclusión de estudiantes con discapacidad en el sistema educativo regular, está provocando exactamente lo contrario.Explicó que particularmente los estudiantes que viven una discapacidad visual, auditiva o padecen una discapacidad intelectual, quedan excluidos del aprendizaje en grupo porque no se les dan las herramientas que realmente necesitan para estudiar y ser independientes.Lo anterior se agrava porque los maestros no tienen la capacitación para atenderlos."Exigimos al Congreso de la Unión, a los magistrados en la Corte y al secretario de educación que nos reciban en audiencia para presentarles las peticiones y propuestas que los directamente afectados, hemos recabado para la permanencia de la educación especial en nuestro sistema educativo”, afirmó.En particular, exigimos a la SCJN la restitución de la constitucionalidad de la educación especial, no como un sistema aparte, sino como una modalidad del sistema educativo nacional, agregó."Solicitamos el restablecimiento de las licenciaturas en educación especial en particular en la Escuela Normal de Especialización y el otorgamiento de mayores recursos a toda la educación especial en el país”, indicó el maestro en educación especial del CAM.Cabe señalar que en octubre pasado, la SCJN determinó que la educación debe promover la inclusión, por lo que determinó inconstitucional la educación especial y ordenó la integración de todos los alumnos al sistema de educación regular, incluyendo los niños y niñas con autismo.Aunado a lo anterior, la educación especial sólo podrá aplicarse para casos excepcionales, pero en general, todos los menores de edad en edad escolar deben integrarse al sistema ordinario.

