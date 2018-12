Piden padres de los 43 apoyo a AMLO

Ciudad de México.- Los padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador demostrar que llegó al poder para apoyar a las víctimas.Durante la firma del decreto presidencial que crea una comisión para el caso, María Martínez, madre del normalista Miguel Ángel Hernández Martínez, le dijo al mandatario que depositaban en él su confianza."Nosotros decimos que estamos acá porque ya no queremos que ninguna familia pase por esto, pero entre más decimos eso creo que pasan más desaparecidos, ya, no señor, ustedes están para servirnos a los mexicanos, pues demuéstrennos que sí están aquí para apoyarnos", le dijo."Estamos aquí para pedirle que esta firma que acaba de hacer no nada más se quede así, queremos usted siga caminando con nosotros".Pidió a los nuevos funcionarios ponerse un día en su lugar para que sientan lo que es no tener a un hijo en el hogar."Para nosotros es muy cruel, muy difícil, pasan los días, pasan las noches y no tenemos a nuestros hijos", agregó Martínez."Nosotros somos padres, le pedimos a usted, como padre, que nos saque de este basurero donde nos dejó Peña Nieto, porque no hubo avances con él".En una conferencia posterior a la firma del decreto presidencial, los padres de los normalistas repudiaron la Recomendación 15VG/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014."Relacionado con la CNDH, es una falta de respeto, de ética profesional y de violación a nuestros derechos humanos como víctimas, el haber señalado nuevamente, otra vez, todo ese proceso que supuestamente ellos investigaron", comentó Hilda Hernández, madre de César Manuel González Hernández."Científicamente no nos demostraron nada como padres, por eso estábamos molestos, no hubo nada nuevo, nada relevante que señalara un indicio de dónde estuvieran nuestros hijos, se basaron en la hipótesis de la PGR mal hecha".