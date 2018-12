Nancy de la Sierra, coordinadora nacional de la Comisión Especial de Acompañamiento del Proceso Electoral en el Estado de Puebla, indicó en el Senado que la propuesta de anular los comicios para Gubernatura de Puebla abre una esperanza.Refirió que entre militantes de la coalición Juntos Haremos Historia hay confianza de que con ello se subsanen diversas irregularidades presentadas en las pasadas elecciones en la entidad."Estamos muy contentos con el dictamen que está presentando el magistrado. Como tú sabes, se tiene que presentar y sesionar en el Pleno del Tribunal, y es muy clara la respuesta; es muy clara y contundente la anulación, sanción y destitución de magistrados", expuso."La ley es muy clara. Desde el primer día lo reportamos. Hubo un cúmulo de pruebas que nos dan la razón. El Magistrado ponente está presentando el dictamen desde la noche de ayer. Esperemos que mañana o pasado el miércoles, creo yo, en la sesión del pleno ya se pueda someter a votación y que la lógica jurídica sea la que dictamine la anulación en Puebla y no es una cuestión política, es una cuestión jurídica", agregó.Aseveró que la reposición de la elección no representará más complicaciones y no será más difícil que aceptar que la titular del Ejecutivo estatal llegó de manera ilegal."Es más engorroso vivir en un fraude electoral, es más difícil tener una Gobernadora ilegítima durante 6 años, es mucho más costoso para los poblanos no respetar el valor de su voto", opinó.A partidos como el PAN y Movimiento Ciudadano que han impugnado esta iniciativa llamó a dejar que ésta siga su curso y a que acepten el resultado."Que respeten la ley, que respeten el dictamen", dijo.Señaló que es una falacia que la Cámara alta haya intervenido o presionado con la propuesta de acortar los tiempos de permanencia del Magistrado Vargas, y con ello halla secuestrado a la ley con el interés de ajustarse al Poder entrante."Hay muchos argumentos poco sustentados de decir mentiras. Venía leyendo un comunicado en Puebla, del Comité Estatal, informando que debido a que en el Senado de la República se presentó una iniciativa para eliminar a los magistrados, especialmente destituir al Magistrado Vargas, por eso se dio este dictamen en favor de Morena", expuso."Pero, la realidad es que se da en favor de la verdad y en favor de los poblanos", añadió.La coalición Juntos Haremos Historia, aseguró, respetará los resultados."Pero, les pedimos que también ellos acaten la disposición, que como vemos el dictamen, espero que el Pleno de los magistrados puedan votarlo a favor. Hemos sido muy claros, es nuestra última instancia", apuntó."Dejamos bien claro desde el primer día en el que inició este proceso de impugnación que respetaremos la última instancia a la que podíamos recurrir, que es esta el Tribunal Superior y estamos al incierto. Sé que los magistrados van a votar la eliminación, la sanción y la destitución de consejeros y magistrados en Puebla", manifestó la senadora del PT.En tanto, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, sobre la propuesta para anular la elección que dio el triunfo a Martha Érika Alonso, como Gobernadora de Puebla, refirió que el Poder Legislativo respetará la decisión de los órganos electorales.

