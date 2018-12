Ciudad de México- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que confía en los oficiales de Fuerzas Armadas porque no hacen negocios turbios al amparo del poder ni son parte de la oligarquía."Tengo confianza en las Fuerzas Armadas porque han actuado con responsabilidad y no se han mezclado, inmiscuido, en negocios, que se hacen a la sombra del poder, los generales, almirantes, no forman parte de la oligarquía, como suele pasar en otros países", dijo el Mandatario.En la ceremonia de salutación de las Fuerzas Armadas en el Campo Marte, López Obrador llamó a las Fuerzas Armadas a adaptarse a los nuevos tiempos y ejercer un nuevo rol y desempeñar labores de seguridad pública, ya que el País necesita su ayuda.López Obrador pidió a las tropas del Ejército y la Marina dar su apoyo para combatir la inseguridad y la violencia, además de cumplir su función de salvaguardar la soberanía nacional.Tras defender nuevamente la creación de la Guardia Nacional, afirmó que tiene confianza en el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea."(La Guardia Nacional) es una reforma para el Estado mexicano, para las instituciones y para las Fuerzas Armadas, porque tenemos siempre que ajustarnos a los nuevos tiempos, la renovación es importante, indispensable, hay cambios y nosotros tenemos que actuar en consecuencia."Vamos a seguir manteniendo, desde luego, la labor de defensa de nuestro territorio, pero ahora el pueblo de México necesita de sus Fuerzas Armadas para atender este problema grave de inseguridad y violencia, y hemos optado por este plan porque le tenemos confianza a las Fuerzas Armadas; el soldado, el marino, es pueblo uniformado", dijo durante su discurso.El presidente confió en que las escuelas militares serán capaces de instruir a los elementos en respeto a los derechos humanos y uso moderado de la fuerza, a fin de conformar la Guardia Nacional."Ésta es una gran institución y tiene escuelas para formar a sus integrantes, sus miembros, de acuerdo a las nuevas circunstancias, a los nuevos tiempos, y estoy seguro que se va a reforzar la formación en todo lo que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y se va también a reforzar la formación para cumplir con los protocolos en el uso de la fuerza", destacó."Es un giro, un cambio, una reforma para bien de México y del Ejército, que sigue teniendo, a pesar de (que en) los últimos tiempos ha sido utilizado para tareas ingratas que le han producido ciertos desgastes, a pesar de todo eso, son las instituciones con más apoyo popular".Son reconocidas por siempre ayudar en emergencias y desastres, ahora su grandeza será mayor por ayudar a funciones de seguridad pública, aseguró."Yo sé que voy a contar con el apoyo de ustedes, integrantes de las Fuerzas Armadas", dijo.

