Hablan Ebrard y Pompeo de migración; no de recursos

Washington— El tema de los flujos migratorios desde Centroamérica fue abordado ayer con el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, pero México no presentó aún una cifra específica de fondos para el desarrollo en la región, dijo el Canciller designado Marcelo Ebrard.Un sólo día tras la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, Ebrard arrancó una gira de trabajo que inició con una cena de trabajo hoy con el Departamento de Estado con Pompeo y que proseguirá con un encuentro con la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen."No les voy a presentar hoy una suma específica", dijo Ebrard al llegar al Departamento de Estado.Desde fines de noviembre, Pompeo aseguró en varios comunicados de prensa estar viendo con interés cómo contribuir a los proyectos de desarrollo que el presidente López Obrador ha propuesto para el sur de México y Centroamérica, pero según Ebrard no se presentó una cifra específica de fondos."Nosotros lo que hemos dicho es que México piensa invertir en la región sur del país, alrededor de 25 mil millones de dólares con los proyectos que anunció el presidente....(Eso es) para darnos una idea del esfuerzo que México va hacer con sus recursos propios en el sur de México", dijo Ebrard.Apenas a inicios de la semana pasada antes de la transición, Ebrard reconoció que la Administración de López Obrador esperaría lograr que EU pudiera contribuir a una especie de plan de desarrollo para el sur de México y Centroamérica por un monto de más de 20 mil millones de dólares.Ayer, la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, evitó mencionar el tema de los fondos para el desarrollo en un comunicado oficial así como también un presunto pacto para que algunos migrantes solicitantes de asilo pudieran permanecer en México en lo que son procesados en EU."El Secretario Pompeo felicitó al Secretario designado Ebrard por la reciente toma de posesión mexicana y el inicio de Ebrard tiempo en el cargo. Ellos discutieron el compromiso de atender nuestros retos comunes y las oportunidades en el futuro", dijo Nauert en el comunicado.Ayer, el canciller designado Ebrard -así mencionado por el Departamento de Estado que aún debe ser ratificado por el Senado mexicano- aseguró también al entrar a la reunión no conocer aún una propuesta específica por parte de la Administración Trump para contener la migración en la frontera."No sabemos que nos vayan a proponer ellos", dijo Ebrard a periodistas mexicanos aquí.Según Ebrard, él presentaría a su contraparte estadounidense la propuesta de un Plan para el Desarrollo Integral para el sur de México y el Triángulo Norte de Centroamérica firmado por líderes de todos los países de la región el día de la toma de posesión y que incluye la gestión de fondos."Es una reunión que vamos a tener para iniciar esta nueva etapa...¿Qué buscamos? Una buena relación con Estados Unidos. ¿Basada en qué? Identifiquemos cuales son nuestros intereses comunes y finquemos nuestra relación en un respeto mutuo", dijo Ebrard ayer en Washington.

