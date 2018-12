Ciudad de México- Un grupo de personas viajó desde Nacajuca, Tabasco, para escuchar el mensaje que ofreció ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo."Venimos a apoyarlo porque estamos convencidos de que esta cuarta transformación ya era esperada, porque el pueblo ya estaba harto de tanta injusticia. A México ya lo habían sangrado demasiado", compartió Leticia Díaz Domínguez, doctora en educación.Aseguró que en su municipio, que cuenta con la mayor población indígena de habla maya-chontal de Tabasco, López Obrador inició su movimiento de apoyo a los pueblos originarios.Acompañada de otros hombres de la región, quienes presenciaron, ojos hechos agua, la ceremonia en la que representantes de pueblos indígenas entregaron el Bastón de Mando a Obrador, Leticia enfatizó que empieza el verdadero cambio para el País."Creo que hoy respiramos paz, respiramos alegría; hoy estamos de fiesta todos los tabasqueños, todos los mexicanos. Ahora el pueblo manda", celebró.Sin alguna duda, consideró que el morenista hará un gran papel como Presidente."Andrés Manuel es grande, como grande es el pueblo de México".Leticia sólo lamentó que otras personas, como su abuelo, no alcanzaran a ver "este sueño tan esperado".Su abuelo, Basilio Díaz, apoyó a AMLO desde sus inicios, haciendo algunas reuniones políticas en su casa, y falleció en abril de 2017, a los 95 años, contó Leticia mientras la voz flaqueaba."Él pensaba llegar a los 100. Me gustaría que hubiera visto que ahora se va a apoyar al sureste, que había quedado marginado", apuntó.En tanto, Carlos Ovando, también originario del municipio tabasqueño, sostuvo que no podía faltar a la ceremonia el pueblo de Nacajuca."Nacajuca se siente orgullosísimo de nuestro líder. No podía faltar aquí el pueblo de Nacajuca", agregó.

