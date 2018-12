Destruyeron sistema de salud en Veracruz: AMLO

Veracruz— El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el sistema de atención médica de Veracruz se encuentra destruido."Dejaron destruido el sistema de atención médica y servicios de salud. Fue como una bendición que también se ganara la Gubernatura en Veracruz porque vamos a poder trabajar juntos", mencionó el tabasqueño.En un mitin en la Plaza Lerdo en Xalapa, Veracruz, López Obrador prometió que con la ayuda del Gobernador Cuitláhuac García podrá instaurarse el nuevo programa de atención médica y de medicamentos gratuitos."Con Cuitláhuac vamos a garantizar el derecho a la salud. Vamos a mejorar todo el servicio de salud pública, habrá médicos y habrá medicinas. No se van a robar el dinero de las medicinas como lo hacían", prometió.Por otro lado, el Primer Mandatario ofreció apoyar la declaratoria del programa de emergencia para encontrar a los desaparecidos, el cual ha sido auspiciado por el Gobierno de Cuitláhuac.Y, reiteró que tendrá una presidencia itinerante, en la cual visitará estados del País los fines de semana, pues prometió que no habrá divorcio entre el pueblo y el Gobierno. ."Voy a estar de lunes a viernes desde las 6:00 horas en Palacio Nacional porque de seis a siete todos los días tendré la reunión del Gabinete de seguridad con el Secretario de la Defensa, Marina, Segob, Seguridad y el Fiscal General. Y recibiré diario el parte de los delitos cometidos en las ultimas 24 horas."Y después de eso, a las 7 de la mañana, estaré informándole al pueblo de México. En la tarde, de lunes a viernes, también recorreré estados cercanos a la Ciudad de México para que pueda llegar a dormir y estar temprano en Palacio al otro día para el acuerdo o reunión. Pero, desde el viernes en la mañana, me echo a andar a recorrer los pueblos viernes, sábado, domingo. Todos los estados de la República", agregó.Por su parte, el Gobernador de Veracruz anunció la suspensión de privilegios a burócratas, cómo telefonía celular y gastos médicos mayores. Y, aprobó la medida de superdelegados, ya que -justificó- esa decisión reduce gastos y eficientiza decisiones.

