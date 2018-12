'Esperamos un cambio'

Ciudad de México- Andrés Manuel López Obrador abandonó ayer la Cámara de Diputados tras prestar juramento como presidente y en su recorrido rumbo a Palacio Nacional sus simpatizantes no lo dejaron solo.Minutos después de las 13:00 horas, el tabasqueño subió a su jetta blanco, y recorrió los aproximadamente dos kilómetros que separan al palacio legislativo de San Lázaro del Zócalo capitalino.Antes, el Mandatario rompió el protocolo y se acercó a varios simpatizantes que le pedían un saludo desde las vallas que fueron colocadas en el cerco de seguridad sobre Avenida Congreso de la Unión.Bajo un discreto dispositivo de seguridad, dado que únicamente dos agentes lo escoltaban, quienes corrieron de forma paralela al automóvil, López Obrador no dejó de saludar a las personas que se colocaron en ambos lados de las avenidas por donde pasó el convoy para celebrar con él su nuevo encargo.Varios simpatizantes intentaron acercarse al Presidente para tomar una fotografía o saludarlo.Irene Morales, de 43 años, y Juan Pablo Juárez, de 46, originarios de la Alcaldía de Iztapalapa, corrieron detrás del automóvil en el que viajó López Obrador, mientras éste circulaba sobre Fray Servando, a la altura del mercado de Sonora.Con la ayuda de un grupo de personas lograron detener el vehículo y saludar al tabasqueño."Yo sólo le dije 'sí se pudo', y que esperamos que sea un cambio verdadero", dijo Irene.Agregó que, aunque López Obrador empezará un Gobierno "desde cero", considera que sí logrará sus compromisos hechos en campaña.Por su parte, Juan Pablo se dijo emocionado de saludar al nuevo Presidente."Es algo maravilloso saludar a AMLO, valió la pena la espera, la corrida", expresó.La pareja aseguró que acudieron a comprar al mercado de Sonora y decidieron esperar a que pasara el convoy presidencial."Veníamos atrás de él, corriendo y lo logramos alcanzar", señaló Juan Pablo."Veníamos gritando: 'Presidente, Presidente'. Es algo maravilloso, estoy emocionado, tuve chance de saludarlo", agregó.Aseguro que está de acuerdo con las propuestas de López Obrador y confió en que cumplirá sus promesas de campaña."Más que nada, yo estoy en acuerdo de no darle pensiones a los ex Presidentes, por ahí es un gran dineral que se va de México", dijo.En punto de las 13:28 horas y en medio de una algarabía, el Presidente López Obrador llegó a Palacio Nacional donde sostendría un encuentro con representantes de Estado e invitados especiales.El presidente se bajó del vehículo en la calle de Corregidora y de ahí avanzó caminando hacia Palacio Nacional, saludó a la gente que se encontraba cerca e ingresó por una de las puertas laterales.Llegó acompañado de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, al lugar en el que despachará y realizará sus actos de Gobierno.Afuera del recinto lo esperaban miles de seguidores, quienes coreaban: "Es un honor, estar con Obrador", "Presidente, Presidente", "sí se pudo, sí se pudo".Tras el triunfo de López Obrador en los comicios del 1 de julio, los coordinadores de logística tenían previsto un relevo presidencial en el que el nuevo Mandatario hiciera el recorrido a pie de San Lázaro a Palacio Nacional.Sin embargo, un documento interno de la Cámara de Diputados indicaba que a Andrés Manuel López Obrador se le propusieron dos opciones para su traslado después de ser investido como Presidente: "Un vehículo descapotable o una camioneta, pero el entonces Presidente electo rechazó las dos opciones y prefirió utilizar el jetta blanco.

