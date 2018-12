Llama Delgado a partidos a negociar

Ciudad de México— El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, llamó a todas las fuerzas políticas a negociar y encontrar coincidencias en los temas donde tienen diferencias.Una vez que ha iniciado el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el diputado expuso que quedó atrás la parte electoral y se da paso a una nueva etapa de la política, en la que resulta preponderante convocar a la unidad a todos.Unidad, dijo, que va más allá de colores o intereses para llevar al País al desarrollo y crecimiento.Tras semanas de desencuentros con la Oposición y ante la discusión de reformas constitucionales que requieren consenso para lograr mayoría calificada, Delgado planteó tal acercamiento."A partir de este primero de diciembre se abre una oportunidad histórica, el mandato popular no es nada más para los que ganamos, ya a estas alturas no hay vencedores ni vencidos, tenemos que juntarnos, sumar, porque los problemas del País son muy grandes", conminó el legislador.Delgado pidió a las demás fuerzas parlamentarias hacer política con altura de miras, dialogar y construir acuerdos, especialmente donde no haya coincidencias, para encontrar una solución a las demandas del País.Por otro lado, Delgado apoyó la postura del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, de no sancionar la corrupción de anteriores administraciones.Coincidió en que emprender una "cacería de brujas" sería más de lo mismo.Sin embargo, dijo, el combate a la corrupción es una exigencia del pueblo."De aquí para adelante no se permite la corrupción y quien se atreva a robarle al pueblo, va a pagar las consecuencias", afirmó.También señaló que el Presupuesto de Egresos de 2019 va a ser un paso definitivo para enviar una señal de certidumbre a los mercados."Vamos a manejar de manera responsable la economía del País, bajo los mismos principios que utilizó el Presidente Obrador cuando gobernó la Ciudad de México: austeridad, bajo endeudamiento, no aumento de impuestos y no gastar lo que no se tiene", mencionó.Reiteró que una economía sin corrupción representa un atractivo mayor para las inversiones, incentivar la innovación y la incorporación de nuevos jugadores en competencia.