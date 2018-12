Descarta 'divorcio'

Ciudad de México.- Tras ser investido Presidente constitucional, Andrés Manuel López Obrador descartó un "divorcio" entre el Ejecutivo federal y la ciudadanía.En el Zócalo, tras citar 100 compromisos de Gobierno, sostuvo que fracasan los Mandatarios que se aíslan de la sociedad."No habrá divorcio entre el poder y el pueblo; nunca perderé la comunicación con ustedes, nunca perderé la comunicación con la gente", dijo desde un templete."Estaré cinco días a la semana en municipios y estados del País como siempre, recogiendo los sentimientos del pueblo y resolviendo problemas, y evaluando el avance de los programas de desarrollo y bienestar"."Yo les digo de corazón, de manera sincera, les necesito; conozco la historia: cuando gobernantes revolucionarios se desprenden, cuando gobernantes revolucionarios cometen el error de separarse del pueblo, no les va bien; gente buena que se ha ido quedando sola por no tener la comunicación con el pueblo; yo les necesito", subrayó.Tras recibir el Bastón de Mando de los pueblos indígenas y afrodescendientes del País, el Presidente afirmó que venció a "los conservadores" gracias al respaldo de la gente."Con humildad les digo tengan confianza y estoy seguro que no me van a dejar solo y les digo no me dejen solo, porque sin ustedes no valgo nada o casi nada; yo ya no me pertenezco, yo soy de ustedes, soy del pueblo de México", planteó."Sin ustedes, y esto con todo respeto, hablando en el terreno político, sin ustedes, los conservadores me avasallarían fácilmente, pero con ustedes me van a hacer lo que el viento a Juárez. Yo les pido apoyo, porque reitero el compromiso de no fallarles, primero muerto que traicionarles".López Obrador adelantó que cada año, tras presentar su Informe de Gobierno en el Congreso, regresará a esta plaza a evaluar su cumplimiento.Reiteró que cumplirá su compromiso de someter a consulta su permanencia en el Ejecutivo a la mitad del sexenio.El Presidente López Obrador criticó que recibió un País en quiebra, especialmente en el sector energético.Por ello, pidió a los ciudadanos tener paciencia para cumplir su promesa de bajar el precio de los combustibles."Desde luego que así va a ser (bajar los precios), pero ténganme paciencia y confianza, porque nos están entregando un país en quiebra, sobre todo en lo que tiene que ver con la industria petrolera y con la industria eléctrica", acusó.En su primer día como Presidente, reconoció que habrá aumentos a los precios de la gasolina conforme a la inflación anual.Afirmó que a mitad del sexenio, cuando esté en funcionamiento la nueva refinería de Tabasco se reducirán en términos reales los precios de los energéticos.Además, durante la nueva Administración, los funcionarios de las Secretarías de Hacienda, Comunicaciones y Energía tendrán prohibido asistir a convivencias con proveedores, inversionistas y grandes contribuyentes, advirtió el morenista."Los funcionarios de Hacienda, de Comunicaciones, de Energía y otras dependencias no podrán convivir en fiestas, comidas, juegos deportivos o viajar con contratistas, con grandes contribuyentes, con proveedores del Gobierno o con inversionistas vinculados a la función pública", asentó.