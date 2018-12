Taibo promete ser mesurado

Ciudad de México- Confiado en que asumirá en breve la conducción del Fondo de Cultura Económica (FCE), el escritor Paco Ignacio Taibo II dijo que juró mesura al 3 de diciembre “cuando voy a tomar posesión”, aunque aceptó que “soy, queriendo y sin querer, un ave de tempestades”, pero adelantó que desde la editorial pública, el libro será motor del cambio, pues llegará hasta las rancherías.Se pondrá en marcha “lo que hemos estado trabajando durante estos meses para el Fondo de Cultura y convertir al libro en un motor del cambio. El libro producido por el aparato del Estado tiene que volverse en un dinamo del cambio, tiene que llegar a rancherías, donde nunca llega un libro; tenemos que abaratar los precios, sanear las instituciones que los producen”, indicó en entrevista a su llegada a la ceremonia de toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obardor."Los retos son complicadísimos y cada día que pasa, sin embargo, las expectativas son mayores”, agregó.Aunque la semana pasada el Senado frenó el proceso para modificar la Ley de Entidades Paraestatales, a fin de que un nacionalizado mexicano pueda ser director de alguna de ellas, como lo es el FCE, y no se estableció un plazo perentorio para retomar el tema, Taibo confió en que será el director general, porque no ha recibido instrucción de lo contrario.Incluso anunció que, en cinco días a más tardar, presentará un proyecto de trabajo para el sello estatal. “Denme una semana, vamos a poder formular la propuesta más o menos coherente de cómo será el proyecto del Fondo y las instituciones del libro en la Ciudad de México”, señaló.Taibo pretende ser más mesurado luego de las críticas que recibió trás expresar “se las metimos doblada” en la FIL de Guadalajara. “Me juré a mí mismo que de aquí al 3, cuando voy a tomar posesión, me voy a mantener en la más prudente y mediana actitud respecto de cualquier tipo de declaraciones; discúlpenme colegas, pero se las voy a deber hasta que podamos pasar al positivo, que es el problema inicial con el que vamos a arrancar en el Fondo”.–¿Confía todavía en llegar al Fondo?, se le preguntó.–”Sí. Hasta ahora no tengo ninguna indicación de que no sea así. En principio como encargado de despacho, mientras se procesa el tema legal”, respondió.Aún con la mesura, adelantó que no se va a callar y comentó que adora las redes sociales, porque “expresan la opinión en un país en el que por mucho tiempo no había manera de que se expresaran opiniones, benditas sean” y explicó que “si aceptas que las redes existen, aceptas que te quieren y que no te quieren”.A pregunta expresa, dijo que llega al Fondo de muy buen humor. “Cuesta trabajo que yo esté de mal humor. Tienen que pasar cosas muy horribles y me dura como 10 minutos, en seguida paso al bueno. No voy a hacer más declaraciones, me prometí mesura y voy a cumplir”.