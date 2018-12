Aguardan dependencias por nuevos funcionarios

Ciudad de México.- Las instalaciones de diversas dependencias federales fueron limpiadas y remozadas para la llegada de nuevos funcionarios.Este domingo, según lo constatado en recorridos, no se ha registrado la llegada de los nuevos ocupantes y a decir de vigilantes, se espera que mañana se instalen.Las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Centro de la ciudad, están cerradas, y elementos de la Policía Bancaria e Industrial resguardan el sitio.Según allegados al nuevo titular de la Secretaría, Esteban Moctezuma, éste permanecerá hoy y mañana en la que será la sede central, ubicada en Puebla.Las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), tanto las del nuevo edificio, ubicado en Paseo de la Reforma, como las ubicadas en las inmediaciones de la Glorieta de Insurgentes, tampoco registraron llegadas de burócratas.La primera, que fue dañada por el terremoto de septiembre de 2017, continúa cerrada desde entonces y las puertas bloqueadas con macetas.En el segundo sitio los vigilantes refirieron que no ha habido movimiento del nuevo personal.La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) también está cerrada y no registra movimiento alguno.En tanto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como desde hace dos semanas, es bloqueada por campesinos en demanda de mayor presupuesto para el sector agrario.Hay banderas rojas y casas de campaña instaladas por integrantes del Frente Popular Francisco Villa, además de que la fachada está vandalizada.Desde el 21 de noviembre hicieron un plantón en la Secretaría ubicada en Avenida Constituyentes.Aseguran que será hasta esta tarde o mañana cuando se retire el plantón por diálogo con las nuevas autoridades.La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), frente a la Alameda Central, también está cerrada.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.