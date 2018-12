Ciudad de México— El magistrado José Luis Vargas propuso anular la elección para Gobernador en Puebla y revocar la constancia de mayoría a la panista Martha Erika Alonso.Este domingo, Vargas anunció que para garantizar transparencia y legalidad al proceso haría público su proyecto de resolución sobre los comicios para la Gubernatura de Puebla.El integrante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) explicó en la ponencia que presentará al pleno de la Sala Superior que sí se vulneró la cadena de custodia de los paquetes electorales.Primero, indicó, "se afectó de manera grave el principio de certeza" al demostrarse que no se notificó a representantes de partidos el desarrollo de 50 diligencias de apertura de la bodega del Instituto Electoral del Estado (IEE).Detalló que no se compartió a los institutos políticos información sobre la apertura de paquetes, además de que la bodega carecía de condiciones de seguridad.El Magistrado añadió que no existió registro de las cámaras de videovigilancia de esas instalaciones en donde se resguardaron los paquetes."Sobre esa base, con independencia de que se tenga por acreditado el grado considerable de votación el pasado uno de julio; la certeza en la elección se ve gravemente afectada (...)", expone Vargas en la ponencia."Las irregularidades suscitadas en la etapa de resguardo de los paquetes impiden conocer de manera real si el contenido de los paquetes es el fiel reflejo de la voluntad ciudadana; por lo que, ante tal falta de certeza, procede decretar la anulación de la elección a la gubernatura de Puebla", agrega el Magistrado.

