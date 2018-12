Dan bienvenida a AMLO con marcha opositora

Ciudad de México— Con una manifestación del Monumento a la Independencia al Monumento a la Revolución, cientos de ciudadanos dan la bienvenida al Gobierno del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.Al frente del contingente fue colocada una manta en la que se lee: "Democracia y federalismo, no autoritarismo".Los manifestantes también lanzan gritos a favor de que no se cancele la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, como "¡Queremos Texcoco, no un viejo loco!".Los inconformes portan más pancartas que muestran su temor al nuevo Gobierno: "No a los virreyes estatales", "Sí a la libertad de expresión", "Sí a la división de poderes", "AMLO ¿por que nos odias tanto?", "Sufragio efectivo no reelección", "Sí a una Fiscalía autónoma", "No a la reforma del Artículo 35 constitucional", "Fifí: Fuertemente Informados vs Farsa Impuesta", "100% NINI: Ni perdón Ni Olvido".En su mayoría, los participantes son los mismos que marcharon el 11 de noviembre pasado contra las decisiones de López Obrador."Estamos en contra del proyecto de un país de improvisaciones", dijo un hombre que avanza con un micrófono y una bocina.Uno de los temas que más se rechazan es la iniciativa anunciada por López Obrador de reformar el Artículo 35 Constitucional para quitarle requisitos legales a las consultas populares."¡Legalidad y transferencia, no a las reformas a su conveniencia!", "¡Fuera las consultas!", gritan.