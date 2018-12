Perdona, fustiga, promete

Ciudad de México- Después de ser investido como presidente de México, y asegurar que recibe un desastre, Andrés Manuel López Obrador ofreció una transformación profunda y radical del país.Ante legisladores, gobernadores, líderes sociales, empresarios y una veintena de mandatarios internacionales, el tabasqueño hiló un discurso de 78 minutos donde ofreció perdón a corruptos del pasado, fustigó a gobiernos neoliberales de los últimos 30 años y enumeró una serie de cambios para regenerar la vida pública.Esos cambios serán rápidos y profundos, advirtió."Para que si en el futuro nuestros adversarios, que no nuestros enemigos, nos vencen, les cueste mucho trabajo dar marcha atrás a lo que ya habremos de conseguir", sostuvo."Si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y con la impunidad. Pero al contrario de lo que pudiera suponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie porque no apostamos al circo ni a la simulación. Queremos regenerar, de verdad, la vida pública de México", señaló.Propuso un "punto final" a la corrupción del pasado pues dijo que de perseguir culpables no habría cárceles suficientes."Y lo más delicado, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación", expresó.La corrupción, dijo, es signo distintivo del neoliberalismo de los últimos 30 años. Fue "un desastre, una calamidad" para el País, agregó.Y del perdón pasó a la crítica a gestiones anteriores, principalmente panistas, lo que provocó descontento en la bancada blanquiazul. Culpó a los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón de incrementar la deuda pública en más de 200 por ciento."Y en estos dos sexenios fue cuando se recibió más dinero por la venta de petróleo al extranjero y todo se derrochó o se fue por el caño de la corrupción", subrayó.La bancada del PAN reclamó a gritos. Antes había levantado cartulinas exigiendo que se disminuyera el precio de la gasolina. AMLO replicó desde la tribuna: "Ahora resulta que quienes aprobaron el gasolinazo me piden que baje la gasolina".AMLO también realizó una dura crítica al actual gobierno, mientras que Enrique Peña escuchaba a su lado y en algunos momentos se mostraba incómodo.La nueva Administración federal ofreció:- Pagar $3 mil 600 a 2.3 millones de jóvenes- Crecer a $1,274 la pensión a adultos mayores y extenderla a discapacitados- Otorgar 10 millones de becas a estudiantes- Crear 100 universidades públicas- Transferir el impuesto por extracción minera a las comunidades- Respetar autonomía del Banco de México- Eliminar partidas para vestuario o gastos de protocolo- Rehabilitar seis refinerías y construir otra en Dos Bocas- Prohibir que funcionarios convivan con contratistas

