Ciudad de México— Tras un largo mensaje en el que enlistó 100 compromisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que el pueblo no lo deje solo."Yo les necesito (...) No me dejen solo", señaló ante miles de simpatizantes congregados en la Plaza de la Constitución."Sin ustedes los conservadores me avasallarían, pero con ustedes me van a hacer lo que el viento a Juárez", dijo."Yo ya no me pertenezco, soy del pueblo de México".López Obrador anunció que cada año acudirá al Congreso a entregar Informe y dialogar con legisladores, y además dará un mensaje en el Zócalo.En un mensaje tras recibir el Bastón de Mando de Pueblos Indígenas, el Mandatario federal anunció fin a privilegios y la eliminación de bonos, compensaciones y premios por "fatiga". También indicó que se van a trasparentar bienes de todos los funcionarios y familiares cercanos.También reiteró que se cancelará la reforma educativa. Prometió que el Gobierno no ofenderá a maestros.Leyó un decálogo de conducta de burócratas en el que les dijo que no tendrán chofer ni vigilancia oficial salvo justificaciónIndicó que las compras del Gobierno serán consolidadas, con participación de ciudadanos y ONU.Pidió tener paciencia en la reducción de precios energéticos porque, dijo, le entregaron un País en quiebra. Afirmó que a mitad del sexenio, ya con una nueva refinería, se bajarán los precios de los combustibles.Recordó que Los Pinos dejó de ser una residencia oficial de Los Presidentes y ahora se dedicará a la recreación, al arte y a la cultura del pueblo.También reiteró que el Estado Mayor Presidencial pasó a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.Sobre el avión presidencial, dijo que está en venta y que el lunes se va a una sala de exposición de Boeing.Reconoció a los nuevos legisladores, que, dijo, aprobaron ya que no se entregue pensión a los ex Presidentes.Aseguró que no está en contra de quienes invierten por el bien de México sino de la riqueza malhabida.Habló del tren Maya, del proyecto del tren Transístmico y de las nuevas pistas en Santa Lucía.Dijo que hoy inició el proceso de amnistía para dejar en libertad a presos políticos o víctimas de represalias del "antiguo régimen".Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, se indagara la verdad y se castigará a responsables.No va a haber censura, se va a garantizar en México el derecho a disentir, indicó.