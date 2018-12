Al tomar protesta como gobernador de Veracruz, el morenista Cuitláhuac García Jiménez anunció un plan de austeridad que incluye disminuir su salario en un 23% y reducir gastos gubernamentales, publica El Universal.En la sede de Congreso del Estado, a las 00:00 horas tomó protesta de ley como gobernador constitucional por un periodo de seis años (2018-2024), ante la ausencia del gobernador saliente, el panista Miguel Ángel Yunes Linares.García Jiménez llamó a los integrantes del Poder Legislativo y Judicial a ser ejemplo en el cumplimiento de la demanda ciudadana: basta de enriquecerse en los cargos públicos.“Quienes luchamos por ver esta realidad cambiando el mal gobierno, denunciando la corrupción y exigiendo justicia para nuestro pueblo, sabíamos que ineludiblemente algún día habíamos de triunfar: no hay mal que dure 100 años ni pueblo que lo aguante”, expresó.En su primer mensaje oficial, anunció que turnará al Congreso una petición, en las formas apegadas a la ley, para una disminución real en el salario de los altos funcionarios del gobierno.Indicó que se buscará que en el presupuesto le sea disminuida la percepción mensual en un 23%, y a los secretarios del gabinete en 13%; mientras que a los subsecretarios o directores generales 9% menos, y a los directores de área o subdirectores un 7%.Asimismo, como parte de las medidas de austeridad, eliminarán el pago de telefonía celular, seguros y gastos médicos mayores, seguros de retiro, contratación desmedida de asesores, seguridad privada personal, renta de casas, compras de vehículos para uso personal y otras prebendas indebidas a costa del erario.García Jiménez ganó la elección del 1 de julio con un millón 667 mil 239 votos; es decir con la aprobación del 42% de los ciudadanos que acudieron a votar.El profesor de la Universidad Veracruzana le arrebató la gubernatura al panista Miguel Ángel Yunes Linares, quien impulsaba a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, el cual quedó en segunda posición.El nuevo gobernador dijo que “el futuro por venir es glorioso, de buenaventura, de tranquilidad y de bienestar para Veracruz”.“Es un honor gobernar junto a Obrador”, manifestó el ex diputado federal y profesor universitario.Aseguró que su gobierno llega en paz a promover la justicia, la igualdad, el derecho a una vida con bienestar.“Queremos la unidad de nuestra lastimada sociedad”, señaló.García Jiménez afirmó que a los culpables de haber dejado a Veracruz sumido en una crisis los acaba de juzgar el pueblo el pasado 1 de julio, aunque sentenció que “todavía no la justiciay ni la historia”.Hizo una invitación a los otros dos poderes a que aporten lo que esté a su alcance, bajo el respeto de la separación de poderes, para garantizar el tránsito a un Veracruz mejor.“Donde necesariamente debemos coincidir en que para que haya tranquilidad, debe haber justicia, y para que seamos justos, debe haber bienestar para todos”, dijo.Pidió un alto que las oportunidades sean sólo para unos cuántos: no más un gobierno rico con un pueblo pobre.“Diputados, legisladoras, jueces y magistradas, funcionarios del nuevo gobierno, los convoco a borrar esta sentencia popular con voluntad y humildad”, refirió.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.