Ciudad de México— El inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador generó posiciones encontradas entre los gobernadores del país que acudieron a la toma de posesión, donde el chihuahuense Javier Corral acusó un pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto.“Mi rechazo al pacto de impunidad de López Obrador a Enrique Peña Nieto radica en que no concibo el combate a la corrupción como venganza personal, ni revancha política, sino como cumplimiento de la ley y exigencia de justicia; el Estado de Derecho no se negocia”, afirmó Corral.El panista sostuvo que coincidió con el diagnóstico que realizó el tabasqueño sobre el tema de la desigualdad y el modelo neoliberal.“Pero esa zona de impunidad, de perdón, de amnistía, es inexplicable, es ilógica. Y de alguna manera va a poner en riesgo su propio proyecto”, sostuvo en declaraciones a periodistas.El gobernador de Nuevo León, Jaime “El Bronco” Rodríguez señaló antes de la toma de posesión que él piensa diferente al perdón y olvido en casos de corrupción.“Él piensa en perdón y olvido, yo no, yo creo que al delincuente hay que someterlo, al delincuente hay que ponerle un ejemplo; yo sí sigo insistiendo en ese tema de que tiene que ser uno mucho más duro, mucho más estricto en el tema de la aplicación de la ley”, aseveró.El oaxaqueño Alejandro Murat señaló que existe la expectativa de que se cumpla con todos los compromisos que se hicieron.“Oaxaca está listo para tener absoluta coordinación y poder llevar a cabo todos los proyectos que se han planteado en torno al desarrollo de Oaxaca, empezando por el Transístmico, la consulta tuvo la votación más alta de todos los proyectos”, señaló“Concluir todas las obras abandonadas que se tienen en el estado, proyectos de infraestructura fundamentales como la carretera Barranca Larga-Ventanilla, Mitla-Tehuantepec; así que en Oaxaca estamos entusiasmados de poder sumar a favor del desarrollo”.

