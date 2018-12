El apoyo a la frontera norte, combate férreo a la corrupción y la promesa de un país mejor

La reafirmación de la Zona Libre para la zona fronteriza, un punto final a la historia de corrupción e impunidad que será castigado si los ciudadanos así lo orden en una consulta pública y el apoyo a los pobres de México, fueron algunos de los puntos más importantes lanzados por Andrés Manuel López Obrador en su primer discurso como presidente de México. El Diario de Juárez te presenta lo más importante de este mensaje a la nación:"Le agradezco sus atenciones pero sobre todo, le reconozco el hecho de no haber intervenido como lo hicieron otros presidentes en las pasadas elecciones presidenciales. Hemos padecido ese atropello y valoramos que respete la voluntad del pueblo, por eso, muchas gracias, licenciado Peña Nieto¨."Amigas y amigos, por mandato del pueblo iniciamo hoy la cuarta transformación política de México, puede parecer exagerado pero hoy no sólo inicia un nuevo gobierno, sino un cambio de régimen político.A partir de hoy se llevará a cabo una transformación ordenada y pacífica pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción e impunidad que impiden el renacimiento de México.Si definimos las tres grandes transformaciones de nuestra historia, es importante recordar que se abolió la esclavitud, se alcanzó la soberanía de México, se restauró restauración la república y en la Revolución, lucharon por la justicia y la democracia. Ahora nosotros queremos hacer de la honestidad y fraternidad, un asunto de Estado¨"Está en nuestra convicción de que la crisis de México fue no sólo por el neoliberalismo, sino del predominio de la más inmunda corrupción pública y privada. Nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobiernos y de una pequeña minoría que ha lucrado contra el influyentismo, esa es la causa de la pobreza, la inseguridad y la violencia.En cuanto a la ineficiencia del neoliberalismo, ha sido un fracaso durante 40 años. El crecimiento económico sólo fue del 5 por ciento, de 1958 a 1970, cuando fue ministro de Hacienda Antonio Ortiz Mena no sólo creció al 6 por ciento anual, sino que este avance fue sin inflación y sin incremento de la deuda pública. Posteriormente hubo dos gobiernos de 1970 a 1982 en el que la economía también creció al 6 por ciento pero con una inflación y endeudamiento. En cuanto a la política aplicada al neoliberalismo, ha sido la más ineficiente en la historia moderna de México. En este tiempo la economía ha crecido en un 2 por ciento anual. Se empobreció a la mayoría a la población hasta llevarla a buscarse la vida de manera informal, emigrar o tomar el camino de las conductas antisociales. Lo digo sin prejuicios, la política neoliberal ha sido una calamidad. Por ejemplo, con la reforma energética, nos dijeron que vendría a salvarnos. Sólo ha servido para aumentar las gasolinas, el gas, el diesel y la electricidad.Cuando se aprobó esta reforma se afirmó que se iba a conseguir una inversión a raudales, pero apenas llegaron 760 millones de dólares. Eso representa menos del 1 por ciento de la inversión prometida. Se aseguraba que en este año produciríamos 3 millones de barriles y la verdad es que ha sido el 41 por ciento de lo estimado.Es tan grave el daño al sector energético que no sólo somos el primer país petrolero que más gasolina importa sino que ya estamos comprando petróleo crudo para las refinerías. Desde hace 40 años no se ha construido ni una refinería.Antes del neoliberalismo éramos autosuficientes en energías y alimentos y ahora compramos más de la mitad de lo que consumimos. El salario de los mexicanos es de los m´às bajos del sistema,a. Tenemos el doble de enfermos de diabetes que el doble de países de América Latina. Tenemos 24 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y por lo que hace a la violencia, estamos en los primeros lugares del mundo""Ocupamos el lugar 135 de 176 países evaluados en corrupción. Estábamos en el lugar 59 en el 2000. Subimos al 70 en 2006 y escalamos al 106 en el 2012; y llegamos a la vergonzoza posición en la que nos encontramos.Por eso insisito, el distintivo del neoliberalismo, es la corrupción. Las privatizaciones han sido sinónimo de corrupción. El sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El poder político y económico se han servidio mutualmente del robo a las riquezas de la nación.En la época del llamado desarrollo estabilizador que va del año 30 al 70 no se privatizó nuestra riqueza pero ahora como en el porfiriato, se han dedicado a darle poder a una minoría. No son parte de una red de corrupción al amparo del poder, la corrupción se convirtió en la principal función del poder político.El plan del nuevo gobierno es acabar con la corrupción y la impunidad."Esta nueva etapa la vamos a seguir sin perseguir a nadie porque no apostamos al circo y la simulación. Queremos regenerar la vida política de México. Siendo honestos como lo somos, si abrimos expedientes tendríamos que pensar por los de mero arriba, tanto del sector privado y público, y no habría cárceles suficientes y lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de confrontación y eso nos llevaría a consumir tiempo y energía que necesitamos para regenerar al país, la recontrucciíon de una nueva patria y la pacificación del país. Estamos ante un asunto político pesado y como tal debemos enfrentarlo, mis postura al respeto, la definí desde la campaña y que si bien no olvido soy partidario del perdón y la indulgencia. Creo que en le terreno de la justicia se puede castigar los errores del pasado pero lo escencial es evitar los delitos del porvenir. Propongo al pueblo de México que esta horrible historia termine y mejor empecemos de nuevo, en otras palabras que no haya persecución y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes, por cieto, hoy se constituye una comisión de la verdad para castigar los abusos de autoridad para atender el caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa.Haremos todo lo que tengamos que hacer para someter y castigar al régimen neoliberal. De cualquier manera, como en todos los asuntos de la vida pública del país, yo defenderé con argumentos mi postura del punto final, de pensar y trabajar, pero la ciudadanía tendrá la última palabra. Todos estos asuntos se consultará a los ciudadanos"Empiezo por informar que hemos mandado una iniciativa para que la corrupción sea un delito grave, en apego a mis facultades, me comprometo a no robar y a vigilar que nadie más así lo haga en el gobierno. Esto aplica para amigos, compañeros de lucha y familiares, dejo en cargo, que si mis familiares cometen un delito, serán juzgados, yo sólo respondo por mi hijo menor Jesús, en cuanto a mi persona, he promovido la reforma al artículo 108 para eliminar el fuero, empezando por el presidente de la república. Hoy he mandado al Senado la iniciativa de que le presidente podrá ser juzgado como cualquier ciudadano, pondremos orden. Vamos a limpiar la casa.El gobierno ya no será un facilitador para el saqueo, ya el gobierno no será un comité al servicio de una minoría rapaz. Representará a ricos y pobres, a creyentes y libres y pensadores, a todos los mexicanos y mexicana al margen de todo, habrá un auténtico estado de derecho, tal como lo resume la frase de nuestros liberales: al margen de lal ye nadie y por encima de la ley, nadie""También transitaremos por una verdadera democracia. Se acabarán la vergonzosa historia de los fraudes. Las elecciones será libres. Quien use prespuestos para favorecer a partidos irá a la cárcel sin derecho a fianza. El combate a la impunidad nos permitirá liberar fondos, más de lo que imaginamos, para impulsar el desarrollo de México.Con esta fórmula no habrá necesidad de incrementar impuestos, no aumentarán los precios de los combustibles más allá de la inflación.Tampoco vamos a endeudar al país. No aumentará la deuda pública, ese es nuestro compromiso. No gasteremos más de lo que inicie a la hacienda pública, se respetará contratación de los gobiernos anteriores, pero ya no habrá negociaciones con empresas particulares. M¿e comprometo a que las inversiones de los mexicanos y extranjeros y se crearán condiciones para crear mejores rendimientos porque habrá reglas claras y confianza.Reitero también que se respetará la autonomía del Banco de México. Estamos eleabornado el presupuesto del año próximo, y gracias a los ahorros del combate a la corrupción y la austeridad, se salvará a la industria petrolera.Estos proyectos serán en todo el país para retener a los mexicanos en sus lugares de origen. Vamods a lograr que los mexicanos sean felices donde nacieron. Por ello se construirá el tren maya, se sembrarán un millón de árboles frutales en el sureste, haremos una nueva refinería.En tres años estará funcionado, me canso ganso.La Zona Libre entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2019. Esta franja se convertirá en la zona libre más grande del mundo. Los combustibles costarán lo mismo que en los estados del sur de Estados Unidos, en esta franja, el primero de enero, se reducirá el IVA del 16 al 8 por ciento. El ISR bajará al 20 por ciento, la gasolina, el gas y otros combuistibles costarán menos que en el resto del país. Esta será la última cortina para retener a nuestros compatriotas en su pueblo.Hoy presento formalmente a este Congreso, reformas constitucionales, para establecer el derecho del pueblo a la educación, salud y seguridad social. Haremos a un lado la hipocresía neoliberal, el Estado se ocupará de disminuir las desigualdades sociales. No se condenará a quienes nacen pobres, a morir pobres. Todos los seres humanos tienen derechos a ser felices. No es lícito, no es jugar limpio, defender la facultad del Estado para rescatar las instituciones en perjuicio del os más necesitados¨"Es pertinente decir que vamos a gobernar a todos. Vamos a darle prioridad, por el bien de todos, primero los pobres.A partir de hoy se cancela reforma educativa. Iniciará el programa de salud inmediatamente un programa de atención para los más necesitados. Los aumentos al salario mínimo no volverán a fijarse por debajo de la inflación, como fue en el neoliberalismo.Más de dos millones y medios de jóvenes serán contratados mientras se capaciten en empresas, se les págará 3,600 pesos mensuales. No se les va a volver a ofender con decirles Ninis, se otorgarán 10 millones de becas en todos los niveles de escolaridad, se harán 100 universidades públicas, se estimulará la ciencioa y la tecnología. La atención a los adultos mayores aumentará la doble y tendrá carácter universal.Un millón de personas recibirán una pensión similar. Se atenderá de inmediato a los damnificados de los sismos. Se ayudará a todos los productores del campo y se venderá a precio justo para combatir la pobresza y el hambre.Los destinatarios de estos programas recibirán los recursos de manera personal para evitar la corrupción.Vamos a evitar daños al medio ambiente. No se permitrán los trangénicos. Como se comprenderá, la necesidad de esto se solventará con el programa de auteridad. Esto implica terminar con los abusos de la clase política. Nosotros sostemos que no puede haber gobierno rico y pueblo pobre. Por eso bajarán sueldos de los altos funcionarios públicos. Ya se aprobó esta ley en esta legislatura. Van a bajar los sueldos de arriba porque van a aumentar los sueldos de los de abajo. Ya no habrá servicio privado médicos para altos funcionarios .Ya no habrá cajas de ahorro especiales. Ya no habrá. Nadie podrá viajar en aviones privados con recursos públicos.Se pondrá en venta el avión presidencial. El gobierno de la república pondrá en venta toda la flotilla a partir de enero. No habrá compra de vehículos para funcionarios, se reducirá el 50 por ciento de gastos de publicidad del gobierno.Los 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial pasarán a formar parte de la Guardia Nacional. No viviré en Los Pinos y esa residencial oficial ya se abrió al público y se integrará al Bosque de Chapultepec y será uno de los espacios más grandes para cultura y el arte del mundo"."Otra creación es la Guardia Nacional si el pueblo lo aprueba. Es indispensable aceptar que la Policía Federal creada hace 20 años es en la actualidad un agrupamiento de 20 mil efectivos. En cuanto a los agentes y puestos policiales estatales y municipales que muchos están movidos por la corrupción y no por el servir al pueblo.El ciudadano en la actualidad está en estado de indefensión públicia. Simepre he pensado que ante la inseguridad es atender las causas y así lo haremos pero ante la ineficiencia del as orpoiraciones policiaca y el agran aumento de todos los delitos, estoy solicitando al Congreso con carácter urgente de una reforma para crear con la Policía militar, Naval y Federal, una Guardia federal con pleno respeto a los derechos humanos. Sé que es un tema polémico pero tengo la obligación pero tango que decirlo honestamente. Las fuerzas armadas se constituyó en 1913 para enfrentar al gobierno ursurpador y que desde entonces ha experimentado pocos quiebres.El soldado es pueblo unioformado. Ciertamente no todos han sido honestos y una parte ha participado en actos de represión, pero no se han formado minorías corrompidas como sucede en otros países. En México no se sabe que militares formen parte de la oligarquía. El Ejército cuenta con el respaldo de los mexicanos y ha sido eficaz ne tareas de auxilio en casos de desastres. Las fuerza armadas han hecho escuelas, centros de investigación, universidades yu ha mantenido su espíritu nacionalista y nunca ha estado bajo algún ente extranjero.Habrá 266 coordinaciones en todo el país. Todos los días presidiré una reunión para recibir el parte diario. Nunca darpé una orden para reprimir a los mexicanos.Nos aplicaremos a los principios de no intervención, solución pacifista de las controversias, mantendremos buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo. Agradezco la presencia del vicepresidente de EU, Pende y su esposa, He recibido apoyo de Donald TrumpLa misma mención he recibido del primer ministro de CanadáEnfrentaremos de manera positiva el fenómeno migratorio, me da mucho gusto contar con la pre4sencia de presidentes de América Latina y del Caribe, México no dejar´pa de pensar en Simón Bolivar en José Martín quienes junto con Benito Juárez siguen guiando el camino de dirigentes latinoamericanos"."Pongo ante los mexicanos la honestidad, estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Ahora que venía para acá se emparejó un joven en bicicleta y me dijo tú no tienes derecho a fallarnos. Nada material me interesa, ni me importa la parafernalia del poder. Siempre he pensado que el poder debe ejercerse con sabiduría y sólo se convierte ne virtud cuando se pone al servicio de los demás. Estoy consiente de todas las expectativas que esto ha generado. Vamos a enfrentar bien los grandes problemas nacionales, porque creo en el pueblo, la cultura del pueblo, las culturas de México que siempre han sido nuestras salvadoras. Con nuestras culturas hemos enfrentado tragedias, epidemias, malos gobiernos y otras calamidades y siempre hemos resurgido con dignidad y oprgullo. Nuestro pueblo no es indolente. Es de las sociedades más trabajadoras del mundo. Las remesas de 30 mil millones de dólares son nuestra principal fuente de dinero y son ele jemplo de gente trabajadora. Tenemos muchos recursos naturales. Somos de los países con más riqueza natural en el mundo. Por estoy optimista. Vamos por el camino del renacimiento del país. Vamos a demostrarle al mundo que acabar con la corrupción es posible. Así construiremos un mejor país. Son tres cosas las que necesitamos: trabajador y sufiencites riqueza naturales, pronto tendremos lo tercero, un buen gobierno. En eso empeño mi honor y mi palabra. Dedicaré todo mi tiempo y esfuerzo a recoger los sentimientos y a cumplir con las demandas de la gente. No le haré el mal a nadie, respetar´è las libertades, apostaré a la reconciliación y aposterá que por el cdamino de la concordia logremos la Cuarte Transformación.Así como soy partidario de Juárez también soy maderista. Sufragio efectivo no reelección. Trabajaré 16 horas seguidas para lograr esto. Por esto aplicaremos muy rápido los cambios polítícos y sociales. Como dirían los liberales del Siglo IXX que no sea fácil retrogradar, por eso trabajaremos mucho. Por ninguna circunstancia habré de reegelirme. Por el contrario, me someteré a la revocación del pueblo. En 2 años y medio habrá una consulta. Se les preguntará si quieren relevar al presidente porque el pueblo dispone y depone. Acepto el reto. Les invito a celebrar el explendor futuro de México. Que viva México...Viva México".