Llaman a AMLO a no decepcionar

Legisladores de Oposición se pronunciaron porque el nuevo Gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador cumpla con las expectativas que levantó durante campaña y le ofrecieron su apoyo para concretar el cambio que ofreció.De la alta expectativa que tiene todo el pueblo de México, de todo el trabajo que se ha planteado desde la campaña, esperamos que se vea reflejado en las políticas públicas, dijo Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).Mancera sostuvo que la ciudadanía no quiere más violencia, corrupción, impunidad y violencia."Bienvenido el cambio ofrecido en reiteradas ocasiones por la nueva Presidencia", dijo.El ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que que el PRD no será obstáculo a esos cambios.MIentras Mancera decía que el PRD espera el cumplimiento de todas las promesas de campaña, los diputados del PRD levantaron cartulinas en contra del "gasolinazo".El coordinador perredista pidió al nuevo Presidente que todos sus actos estén apegados a la Constitución y a las leyes, en especial se pronunció porque los delegados respeten el federalismo.También adviortió que si bien hay 30 millones de votos que dieron triunfo aLópez Obrador, debe gobernar para todos y respetar a la Oposición.La primera intevención fue de Raúl Bolaños, coordinador de los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien hizo un reconocimiento a López Obrador."Hoy la realidad nos obliga a dejar de ser observadores, sino parte activa de la transformación de la República", dijo.Sin embargo, también pidió que se reconozca lo que se hizo bien en la Administración saliente."Por supuesto quedan cosas por resolver pero hay cosas positivas", aseveró.Bolaños pidió al político tabasqueño no decepcionar a quienes votaron por el y le ofreció la colaboración del PVEM.En el PVEM, dijo, estamos listos para hacer lo que a México le haga bien."Señor Presidente, cuenta con nosotros", aseveró.En su turno, Fernando Manzanilla, coordinador del PES, dijo no creer en la lucha de clases, sino en el encuentro socialLa principal demanda es la seguridad, por lo que, aseguró, acompañarán todo esfuerzo por fortalecer a instituciones y la creación de la Guardia Nacional.Clemente Castañeda, senador de Movimiento Ciudadano, dijo que la Oposición es fundamental en la vida democrática, porque se mantiene el pluralismo político y contiene a una mayoría que siente que las instituciones son suyas.Advierte Castañeda que el Poder Legislativo debe mantener su independencia, preocupan las amenazas al federalismo, la concentración de poder y una posible regresión democrática.No es aceptable una concentración del poder de mediados del siglo pasado, expresó, sino que de requiere la rendición de cuentas u respeto a la ley.Castañeda afirmó que los estados y municipios no son expectadores, sino protagonistas de la transformación nacional.Agregó que no están de acuerdo con la seguridad apoyada en los militares, porque no genera una opción de paz.