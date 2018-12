Crece el VIH entre las mujeres

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH) también tiene rostro de mujer, uno de ellos es el de Silvia Carmona, quien hace 26 años desconocía la bisexualidad de su esposo y, al no exigir el uso de condón cuando tenían relaciones sexuales, se convirtió en una de las 34 mil 310 mujeres que viven con la enfermedad en el país, publica El Universal.Con más de dos décadas como paciente de VIH lamentaque en la actualidad la incidencia de la afección en amas de casa sea alta y que los diagnósticos sean tardíos porque no se hacen la prueba por no creerlo necesario, cuenta la mujer que se ha convertido en activista y además abrió un albergue para personas que viven con el virus.“Todavía nos falta exigir a nuestra pareja, sea esposo o novio, que use condón. Confiamos y usualmente los diagnósticos se dan después que a ellos, porque hasta que enferman es que sabemos el motivo y nos hacemos la prueba”, indica Carmona.El 1 de diciembre de 1988 se detectó el primer caso de VIH a nivel mundial; por ello, cada año en esta fecha se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida y en este 2018 el lema es “Conoce tu estado”, para animar a las personas a realizarse la prueba rápida de detección a fin de lograr diagnósticos tempranos.Para Nicole Finkelstein, directora de AHF México, la ignorancia es el peor enemigo del VIH, porque los mitos que aún existen alrededor de la enfermedad evitan que las personas se realicen pruebas de detección y como resultado siguen existiendo casos de sida. Afirma que los focos rojos están en los jóvenes y en las mujeres heterosexuales.“Hay preocupación porque el mayor número de personas o parejas que se están diagnosticando con VIH son heterosexuales, mujeres que tienen una pareja estable. Cada vez está más de moda el sexo entre hombres que no se consideran gays. No se cuidan, adquieren el virus y lo transmiten a sus esposas, porque ellas tampoco exigen el uso de preservativo; otro problema es que se enteran hasta que ya están en una etapa avanzada de sida”, advierte.Datos del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida) indican que en 2017 de las 230 mil personas que se estima viven con VIH 48 mil 600 corresponden a mujeres adultas. Se han notificado de manera acumulada 54 mil 626 mujeres con VIH y sida, de las cuales 34 mil 317, que es 63%, están notificadas como vivas y 85% tienen de 15 a 49 años de edad.Los estados con más casos de VIH y sida en mujeres son Campeche, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo y Chiapas, mientras que las entidades con menor incidencia son Zacatecas, Coahuila, Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato.En materia de detección oportuna México ha recibido recomendaciones.Según Censida, en el país una de cada tres personas desconoce que está infectada. La meta internacional es que solamente 20% de personas sean diagnosticadas tardíamente y en México el porcentaje es de 37%, por lo que se debe trabajar. Una opción es con las pruebas rápidas que se deben hacer al menos cada seis meses una vez que se inicia la vida sexual.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.