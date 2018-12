Embarga SHCP cuentas a proveedores de Maduro

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas bancarias de más de 20 empresas mexicanas y personas físicas que participaron en las ventas de despensas a los contratistas que abastecen uno de los principales programas asistencialistas del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.Hacienda y la PGR indagan a las empresas por haber participado en una red de lavado de dinero.La Unidad de Inteligencia Financiera denunció hace medio año ante la PGR las operaciones comerciales de un grupo de empresarios colombianos y venezolanos que compraban en México las despensas y las revendían a un sobrecosto del 112 por ciento para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción de Venezuela (CLAP).La denuncia original incluyó a Group Grand Limited, localizada en Hong Kong; Free Zone Company, de Panamá y 4PL Industrial Sociedad por Acciones Simplificada, de Colombia; así como El Sardinero es Servicio, Deshidratados Alimenticios e Industriales y Empresas Bonobox.Entre los operadores de Maduro se encuentran los colombianos Alex Naim Saab y su hijo Shadi Naim Saab, además de Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González, Andrés Eduardo León Rodríguez y el venezolano Santiago Uzcátegui Pinto.Autoridades consultadas indicaron que en un principio, la negociación del Gobierno Federal con las empresas estaba orientada a que entregaran los mil 700 contenedores con casi 2 millones de despensas, para el DIF en México; sin embargo, estimaron que la logística era complicada y afectaría a la población venezolana.Después, las empresas suscribieron un acuerdo reparatorio con la PGR en el que garantizaron un pago de 3 millones de dólares. El dinero fue entregado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).Los operadores de Maduro dieron de alta en Turquía a la empresa Mulberry Proje Yatirim A. S.; en Colombia, la razón social 4PL Industrial Sociedad por Acciones Simplificada; en Dubai, la denominada Asasi Food FZC y en Hong Kong registraron a Group Grand Limited, para comprar directamente o por medio de subsidiarias las despensas en distintos países.Group Grand Limited y su filial mexicana del mismo nombre -registrada en marzo de 2017- adquirió cada despensa en un promedio de 17 dólares, y la revendían a los CLAP en más de 34, según funcionarios conocedores de la investigación que sigue en curso.Por estos hechos, fue como la Secretaría de Hacienda embargó las cuentas bancarias de más de 20 empresas y personas físicas, y canceló la medida precautoria a otras 8, tras suscribir un acuerdo reparatorio con la PGR en el que garantizaron 3 millones de dólares y se comprometieron a no volver a comerciar con los intermediarios del Gobierno venezolano.Las empresas y personas mexicanas que suscribieron el acuerdo reparatorio con la PGR y que recuperaron su dinero, al eliminarse sus nombres de la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF, son El Sardinero es Servicio, Rice and Beans Company y Productos Serel.También Delmar Logística y su director Raphael Jihad El Khoury; Almacenes Vaca y sus representantes Alejandro Pérez Vázquez y Aristóteles Vaca Pérez, además de las personas físicas María Teresa Hernández Cuéllar y Magdalena Bezares Pérez.El resto de los implicados continúan bajo investigación y con sus cuentas inmovilizadas.El dinero fue entregado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).Unos días antes de la conclusión del Gobierno de Enrique Peña Nieto, en la primera semana de noviembre, salieron del puerto de Veracruz los mil 700 contenedores con frijol, arroz, aceite, azúcar, leche en polvo, latas de atún, pastas y harina.La investigación de la PGR no ha culminado y será uno de los asuntos heredados a la nueva Administración de Andrés Manuel López Obrador, quien hoy tomará posesión como presidente de la República y tendrá entre sus invitados a Nicolás Maduro.

