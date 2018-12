Ciudad de México— Durante su discurso, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que se acabaron “las lacras de la política”, además aseguró que habrá completa transparencia hacia la ciudadanía para saber cuánto gana cada servidor público.Se abatirán los amiguismos y los nepotismos", dijoAsí mismo, aseveró que en su gobierno se realizarán pocos viajes al extranjero y sólo con causa justificada.No se comprarán vehículos nuevos para funcionarios, únicamente tendrán escoltas los funcionarios responsables de las tareas de seguridad, sólo habrá tres asesores por secretaría. No habrá atención medica privada ni cajas de ahorro exclusivas para los altos funcionarios. No se comprarán sistemas de cómputo en el primer año de gobierno”, apuntó.Ante el cuestionamiento de sus adversarios señaló que se liberarán muchos recursos para los programas sociales con el fin de abatir la corrupción en el país.De igual manera aseguró que se transparentará la nómina y se acabarán los bonos para los altos funcionarios públicos.El tabasqueño sostuvo que el apoyo del gobierno al pueblo se entregará de manera directa, para evitar “moches”, corrupción y manipulación política. Se llevará a cabo un censo para verificar a cada beneficiario y entregar una tarjeta para recibir directamente los apoyos, sin intermediario alguno.Bansefi se convertirá en el Banco del Bienestar y pronto tendrá sucursales en todo el territorio nacional, a fin de que la gente de bajos recuerdos y los pueblos más apartados, puedan cobrar el dinero del pueblo, que es el del presupuesto.El aumento del presupuesto es para los programas sociales, para ello se eliminarán muchos bonos, porque se acabarán la corrupción y los lujos del gobierno con esa fórmula. No van aumentarán los impuestos ni se crearán nuevos ni la deuda pública se incrementará", aseguró el mandatario.

