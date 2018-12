El Secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, confirmó que finalmente no viajará a México la noche de este sábado, como había anunciado la Casa Blanca, pero en cambio se reunirá en Washington con el nuevo Canciller mexicano, Marcelo Ebrard, presumiblemente este domingo.En una entrevista con la cadena de televisión CNN desde Buenos Aires, donde participa en la cumbre de líderes del G20, Pompeo dio a entender que regresará directo a Washington desde la capital argentina."Ya he desarrollado una buena relación con mi homólogo, Marcelo Ebrard, ya nos hemos reunido varias veces (...), y él viajará a Washington en lo que supongo que será su segundo día en el cargo (en funciones), y vamos a seguir desarrollando esta relación", afirmó Pompeo.El titular estadounidense no dijo claramente cuándo será el encuentro con Ebrard, pero el segundo día en el cargo de este es mañana, domingo, y Pompeo tiene previsto viajar el lunes a Bruselas para asistir a la reunión de Ministros de Exteriores de la OTAN.John Bolton, el asesor de seguridad nacional del Presidente estadounidense, Donald Trump, había anunciado la semana pasada que Pompeo viajaría esta noche a México para reunirse allí con Ebrard el domingo.Ebrard, quien aún debe ser confirmado en su cargo por el Senado mexicano, será el Canciller del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió hoy la Presidencia de México en una ceremonia a la que asistió el vicepresidente de EU, Mike Pence.Por otro lado, Pompeo aseguró que su conversación con Ebrard no solo se centrará en los temas de migración sino también en "temas económicos, comerciales y en el combate a "las organizaciones criminales trasnacionales".Preguntado por si México pagará por el muro que Trump quiere construir en la frontera común, el jefe de la diplomacia se limitó a responder que EU conseguirá que se construya.Además de entrevistarse con Pompeo, Ebrard se reunirá el próximo lunes con la Secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kirstjen Nielsen, y con funcionarios de la Casa Blanca, según adelantó la semana pasada la portavoz de Trump, Sarah Huckabee Sanders.En esa reunión, "tratarán de finalizar" las negociaciones sobre la posibilidad de cerrar un acuerdo para que los migrantes indocumentados que pidan asilo en EU permanezcan en México mientras se procesa su petición, explicó Sanders.En otra entrevista con la cadena televisiva Voice of America, Pompeo dijo hoy que es "muy probable" que vuelva a viajar a Latinoamérica a principios de 2019, sin dar más detalles.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.