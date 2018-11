Esperan que EU retire aranceles a México este año

Argentina— El jefe negociador comercial del nuevo Gobierno, Jesús Seade, dijo que espera alcanzar un acuerdo con Estados Unidos antes de 2019 sobre la posibilidad de levantar los aranceles de ese país al acero y aluminio mexicanos, pero el representante de Washington evitó comprometerse con ese plazo, informó EFE."Seriamente lo considero muy urgente, y yo sí plantearía un propósito firme de que no pase el año, para tener una idea. Igual son dos semanas, igual son seis semanas, pero yo plantearía como un propósito firme que sea el calendario del año", dijo Seade en una breve entrevista en Buenos Aires."No fue la mejor de las ideas el haber puesto aranceles que les atacan a una serie de sectores", agregó en aparente referencia a los gravámenes que México anunció en junio a una amplia variedad de mercancías procedentes de Estados Unidos, como represalia por las medidas de Washington.El Gobierno de Enrique Peña Nieto suspendió entonces el tratamiento arancelario preferencial no sólo a productos de acero, sino también a otras mercancías como manzanas, papas, arándanos, carne de cerdo y whisky tipo Bourbon."Lo primero que México tiene que hacer es sonreír, estrechar la mano de Estados Unidos y decir 'tenemos que trabajar juntos, somos amigos', y cambiar los aranceles a aranceles espejo, que le pegan al sector beneficiado (por las medidas de Washington)", opinó Seade.No obstante, el Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, no quiso comprometerse hoy a alcanzar un acuerdo con México antes de fin de año."Es difícil poner un plazo fijo", dijo Lighthizer.

