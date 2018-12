Ciudad de México- Ante la resolución de la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que para las elecciones extraordinarias del 23 de diciembre, no podrían postular un candidato distinto a Patricio Zambrano de la Garza, a quien apoyaron el primero de julio, los partidos Morena y Encuentro Social (PES), anunciaron hoy ante la Comisión Estatal Electoral (CEE) que no participarán en la contienda dejando solo al Partido del Trabajo (PT) que lo sostiene como aspirante.Morena y el PES habían rechazado una acuerdo de la CEE que, en acatamiento de la resolución de la Sala Superior al anular las elecciones del primero de julio, determinó que para las elecciones extraordinarias, inicialmente previstas para el 16 de diciembre, no podrían contender con nuevos candidatos a los que participaron en los comicios ordinarios. El Tribunal Estatal Electoral, dio la razón a los mencionados partidos dejándolos en libertad de refrendar a su candidato o presentar una opción distinta a los electores. Pero la Sala Regional, resolvió que no podrían postular a nuevos candidatos y en caso de desligarse de la coalición, estarán impedidos de contender de manera individual. En cambio decidió que podían formarse nuevas coaliciones, con la condición postular un aspirante que hubiera participado en las elecciones ordinarias, lo cual posibilitó que el PRI y el PVEM, anunciaran su intención de coaligarse para registrar al priista Adrián de la Garza. Pero la Sala Superior como última instancia, dejó las cosas como al principio: Los partidos sólo podrán participar con las mismas coaliciones y candidatos. La Comisión Estatal Electoral, emplazó entonces a los partidos políticos, para que en un plazo de 18 horas, a partir de que fue notificada la ejecutoria del TEPJF, informaran sobre la forma en que sería su participación para el proceso extraordinario. En razón de lo anterior, durante la madrugada de este viernes y por instrucciones de su comité ejecutivo nacional, el representante de Morena Roberto Benavides González informó a la CEE que “por así convenir” a los intereses del instituto político, tomaron la decisión de separarse de la coalición Juntos Haremos Historia. Y dado que por resolución jurisdiccional se les negó el derecho de postular nuevos candidatos, “hacemos de su conocimiento que Morena no participará en la elección extraordinaria para renovar el ayuntamiento de Monterrey”, notificó Morena. En el mismo sentido, Pablo Arturo Medina Sánchez, representante del PES ante la CEE, informó por escrito la determinación de abandonar la coalición, lo que también los dejó sin posibilidad de postular candidato propio. Entre algunos militantes de Morena, causó extrañeza la decisión, pues consideraban que la coalición Juntos Haremos Historia tenía posibilidades de ganar la elección extraordinaria ante el hartazgo de los ciudadanos con el PAN y el PRI, y el ascenso del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador.Estiman que la salida de Morena de la contienda, podría elevar las posibilidades de triunfo del priísta Adrián de la Garza, ya que muchos electores o simpatizantes del partido, emigraron de las filas del tricolor.

