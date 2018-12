Desea AMLO que Corbyn sea primer ministro de Reino Unido

Ciudad de México— El líder del Movimiento Laborista del Reino Unido, Jeremy Corbyn, completó este viernes el cónclave de amigos del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que lo acompañan en su rancho de Palenque, Chiapas.Junto con él también están Miguel Ángel Revilla, presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, y el trovador cubano Silvio Rodríguez."Son nuestros invitados para mañana, y desde la víspera han estado aquí Miguel Ángel Revilla con Silvio. Corbyn está llegando. Somos hispanos, pero también tenemos buenas relaciones con todos los pueblos y con todas las naciones del mundo, y, en especial, tenemos una muy buena relación con todos los movimientos progresistas del planeta."Tenemos muy buena relación con el Movimiento Laborista del Reino Unido, nos identificamos porque los gobiernos progresistas, los gobiernos democráticos, respetan a los migrantes, respetan el derecho que tenemos todos los seres humanos a buscarnos la vida, eso es el principal de los derechos humanos", planteó López Obrador, quien mañana asume la Presidencia de México.En su mensaje, deseó que Corbyn pueda ser electo por los británicos como primer ministro del Reino Unido. Aunque las próximas elecciones en ese país están previstas hasta el 2022, existe la posibilidad de que haya elecciones anticipadas."Ahora van a tener los ingleses la oportunidad, espero yo, lo deseo, con todo mi corazón, con toda mi alma, que tengan a un primer ministro como Corbyn"."No sé cómo estén las leyes, todavía no soy formalmente presidente de México, hasta mañana voy a ser presidente constitucional, por eso me atrevo a decir estas cosas. Ya a partir de mañana tengo que autolimitarme, pero ahora digo lo que pienso y siempre he dicho lo que pienso", expresó el tabasqueño.Incluso el español Revilla manifestó que en esta reunión se han comprometido a acompañar a Corbyn en caso de que asuma las riendas del Reino Unido.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.