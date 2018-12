Ciudad de México— En la investigación del caso Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) dejó que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) tomara las decisiones, consideró José Larrieta, titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).Criticó que el EAAF no haya enviado a la Universidad de Innsbruck a analizar todos y cada uno de los restos óseos encontrados en el basurero de Cocula y en una bolsa rescatada del río San Juan.— Pero esa decisión ¿no fue conjunta con la PGR?, se le cuestionó.— Sí, pero hay que decir una cosa: la PGR materialmente entregó la investigación al EAAF, es una realidad, aseguró.El miércoles, la CNDH presentó la Recomendación 15VG/2018 por la desaparición de los normalistas, en la que insistió en que los estudiantes fueron llevados al Basurero de Cocula y probablemente quemados ahí, contradiciendo al EAAF.Sin embargo, el equipo argentino consideró que en la investigación de la CNDH hubo un sesgo en la información.En entrevista telefónica, Larrieta reprochó el calificativo y dijo que estaban dispuestos a llevar a cabo una mesa técnica para analizar sus resultados."La CNDH detectó un conjunto de restos óseos y dentarios que no han sido analizados y que por alguna causa que el EAAF tendrá qué explicarle a los padres, a la sociedad, no los mandó", lanzó Larrieta.Al ser cuestionado sobre la información que brindó el EAAF sobre el hallazgo en el basurero de restos humanos que no pertenecen a los normalistas como una mandíbula con una prótesis, Larrieta aseguró que eso no es verdad.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.