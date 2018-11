La caravana de refugiados: las historias de un sueño no alcanzado

Dos primas observan las aguas del río Bravo. Una carga un bebé en brazos. Son parte de un grupo de migrantes que lleva semanas viajando desde Centroamérica. A punto de llegar a la tierra prometida, el río las detiene. Las primas miran la corriente. Deben pasar nadando, flotando, agarradas a una cuerda, una cabuya, salvando la fuerza del agua y el frio. "Creo que me voy a morir", dice una de ellas, la del bebé. "Yo no le digo nada", dice la otra, narradora de esta historia, "porque yo también creo que me voy a morir".Así inicia un reportaje del diario español El País sobre el libro ‘Yo tuve un sueño’ de Juan Villalobos (Anagrama 2018) justo unas horas después de un grupo de mujeres de la caravana de migrantes pidió a Estados Unidos agilizar el proceso de asilo y luego llamara a una huelga de hambre para presionar al gobierno de Donald Trump.Hasta hoy unos 7,136 hondureños que decidieron no seguir en la caravana que salió el 13 de octubre hacia Estados Unidos han regresaron a su país de manera voluntaria a través del plan “Retorno Seguro” que impulsan Honduras, México y Guatemala.Vista la urgencia de los que migran, el castigo que aceptan por la posibilidad de vivir mejor, ¿es justo hablar de migrantes? ¿No es más correcto decir refugiados, desterrar un eufemismo que achica el horror, lo disfraza?, se pregunta Villalobos."Para mi está claro que son refugiados. Tendemos a pensar en refugiados cuando hablamos de países en guerra. Y lo que está pasando en Centroamérica es una guerra. Los niveles de violencia de San Pedro Sula, por ejemplo, son superiores a lugares en guerra. Es una crisis humanitaria y la palabra adecuada es refugiados", agrega el autor.Villalobos explica lo que para él significa la caravana que se ha desplazado por le país hasta llegar a la frontera con Estados Unidos."La caravana es un espejo que deforma, que te devuelve grotescamente tus prejuicios. Nos enfrente a lo que somos, a nuestras contradicciones. En México nos hace ver estos brotes de xenofobia. En un país que tiene 12 millones de migrantes por ahí", agrega a El País.También cuestionó la posición asumida por los mexicanos con quienes buscan la protección del gobierno estadounidense.“Tenemos la fantasía del otro: 'hay un extranjero que se quiere meter'. Ojalá llegue el día en que entendamos que todos somos nosotros, que somos familia. Aunque parece de ciencia ficción”, finaliza el autor.

