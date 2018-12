Impulsan en Guanajuato su 'Fiscal carnal'

Guanajuato, México (30 noviembre 2018).- El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de Guanajuato anunció que no impulsará una reforma a la Constitución local, por lo que el actual Procurador General de Justicia del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre se convertirá en Fiscal General del Estado, en pase automático.El líder de la bancada blanquiazul, Jesús Oviedo Herrera, dio a conocer que se respalda a Zamarripa Aguirre para que con el pase automático se mantenga durante 9 años más en el cargo."Consideramos que el ciudadano Carlos Zamarripa Aguirre cumple los requisitos constitucionales, el perfil y la experiencia para ocupar el cargo. Cuenta con carrera de servicio civil dentro de la Procuraduría, ha aprobado los exámenes de control y confianza y no es militante de ningún partido político", dijo Oviedo.Zamarripa Aguirre ha sido cuestionado por partidos de Oposición porque en los últimos tres años como Procurador General de Justicia del Estado se ha desatado la violencia e inseguridad en la entidad.En el Estado existe actualmente una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Santa Rosa de Lima por el control del robo de combustible a Petróleos Mexicanos.Oviedo Herrera aseguró que los diputados del PAN serán vigilantes del actuar de quien será Fiscal General."No estamos dando una confianza a ciegas a la Fiscalía General, por el contrario, estaremos vigilantes de su actuar, pediremos cuentas y exigiremos resultados concretos y tangibles porque nuestra prioridad es garantizar el bienestar, la tranquilidad y la seguridad de las familias guanajuatenses", indicó.El pase automático a Fiscal del actual Procurador provocó molestia en Morena cuyo líder de bancada en el Congreso local, Ernesto Prieto, acusó que se violó la Constitución local porque no se sometió a consideración del Congreso local la permanencia de Zamarripa Aguirre."En Guanajuato, se eligió a un Fiscal carnal, algo a lo que el PAN se opuso a nivel federal, aquí tendremos a un Fiscal cuya designación no ha sido sometida al pleno del Congreso como establece la Constitución", mencionó Prieto.

