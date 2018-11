Ven empresarios deficiencias en el tema arancelario

Si bien el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) aporta certezas al intercambio comercial para los próximos 16 años, el Gobierno de Donald Trump quedó a deber en el tema de la solución de los aranceles al acero y aluminio, señaló la iniciativa privada.Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y quién dirigió al Cuarto de Junto durante las negociaciones, dijo que el Gobierno estadounidense ha planteado algunas propuestas sobre el tema, pero fueron rechazadas por no convenir a México."Había sido la promesa de los negociadores norteamericanos, de resolver el tema del acero y el aluminio antes de la firma del Tratado. Hay propuestas sobre la mesa, hay ofertas que Estados Unidos ha hecho a México pero que no son competitivas y estamos haciendo contrapropuestas para que la industria mexicana esté en igualdad o mejores condiciones de las que tiene Estados Unidos con otras economías", dijo en conferencia telefónica desde Buenos Aires, Argentina.Castañón confió en que la negociación sobre los aranceles podrá culminarla la Administración de Andrés Manuel López Obrador.Consideró que hay un ambiente positivo para que el Senado mexicano ratifique el T-MEC y estimó que su análisis y aprobación podría quedar lista en el primer cuatrimestre de 2019.Previo a la conferencia de Castañón, el CCE aseguró en un comunicado que el Tratado que se firmó este viernes en el marco de la cumbre del G20 constituye una herramienta fundamental para fortalecer la posición del País frente al mundo.Consideró que el T-MEC traerá más oportunidades y disciplinas de inversión, fomentará la creación de empleo en el País y tiene el potencial de consolidar a Norteamérica como la región más competitiva del mundo.Pidió al Senado la ratificación del pacto y destacó la colaboración durante todo el proceso de negociación entre el sector público y privado."Reconocemos y felicitamos a todo el equipo negociador mexicano, y a quienes colaboraron desde el Gobierno de transición, por una negociación exitosa. Hacemos un llamado al Senado de la República a analizar y ratificar el Tratado, valorando las amplias oportunidades que traerá para México", mencionó el CCE en un comunicado.Por su parte Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales, dijo que si bien se tienen algunos pendientes, la firma del acuerdo ratifica una visión de largo plazo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.Aseguró que los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero y aluminio no son un riesgo para la entrada en vigor del T-MEC.

