Llevan regalos a casa de López Obrador

Ciudad de México— Emocionados, con lágrimas en los ojos y con la esperanza de obtener al menos un saludo o verlo de lejos, ciudadanos de distintas entidades le llevaron regalos, cartas y deseos de buena suerte a Andrés Manuel López a su casa en Tlalpan.Apoyada en su bastón, debido a que tiene problemas en la pierna izquierda, la señora Aurelia Jiménez, de 87 años de edad, le llevó una misiva al Presidente electo en donde, además de desearle éxito, le pide un "papelito" para que la dejen entrar mañana a la Cámara de Diputados para presenciar la ceremonia de cambio de poderes.La señora mostró pines de la campaña presidencial de 2006 y un gafete que la acredita como militante fundadora de Morena para demostrar que, desde hace más de una década, ha sido simpatizante del tabasqueño."Yo lo quiero ver, aunque sea en la puerta parada, quiero un papelito para que me den permiso de llegar al Congreso", dijo en entrevista."Tantos años desde el 2000 estoy con él, quiero verlo, soy miembro fundador y que no tenga ni derecho de pararme en la puerta no se vale".Proveniente de Baja California, Arturo Valladolid llegó, acompañado por su hijo, al domicilio de López Obrador para entregarle un pastel y una caja de vinos."El 13 fue su cumpleaños, traemos un pastel y productos de las vides de Baja California", contó.Los oaxaqueños Gilberto Francisco Cervantes García y Ulises Jiménez Ceballos, originarios de la región de Valles Centrales, llegaron a la Ciudad de México el martes con el objetivo de obsequiarle al morenista un alebrije."Sabemos que él es una persona incorruptible y va a ser el mejor Presidente, por eso le queremos dar esto para que sepa que estamos con él", dijo Cervantes.Los obsequios fueron recibidos por dos integrantes del equipo de seguridad del Presidente electo, quienes se comprometieron a entregárselos personalmente.A pesar de que no pudieron saludarlo ni verlo de lejos, los simpatizantes del tabasqueño se mostraron felices y satisfechos de pensar que recibirá sus regalos y leerá sus misivas.En tanto, López Obrador, quien llegó alrededor de las 17:30 horas a su casa después de haber pasado tres días en Palenque, cena en privado con su esposa y sus hijos Gonzalo y Jesús Ernesto.

