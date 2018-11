Balance: lo bueno y malo del sexenio

A petición de REFORMA, el ex Secretario de Gobierno Miguel Ángel Osorio Chong, y Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, reflexionaron sobre el sexenio de Enrique Peña Nieto.El ex Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong destacó los acuerdos alcanzados y las reformas logradas durante la Administración que termina. A Continuación su reflexión íntegra:Ha concluido un sexenio de grandes cambios, donde se privilegió la buena política y el diálogo. En un contexto global donde la polarización y los discursos de intolerancia van en aumento, los grandes acuerdos alcanzados en el último lustro hicieron de México un referente mundial.A nivel nacional, hay que destacar que, por primera vez en décadas, los partidos políticos nos pusimos de acuerdo en temas que trascendían lo electoral, para atender aquellos que más afectan a la sociedad.Así se lograron reformas Constitucionales y legales que terminaron con privilegios y transformaron estructuras de poder político y económico que beneficiaban a pocos a costa de muchos.Por mencionar algunos ejemplos, en telecomunicaciones, se abrió el mercado y la pluralidad en medios, y se le ha ahorrado más de 130 mil millones de pesos a las familias mexicanas.En política, se impulsó la paridad de género en las candidaturas legislativas, lo que nos ha situado como el país de la OCDE con más mujeres en el Congreso.Del mismo modo, se dio un gran avance en la transición de un sistema de justicia penal lento y opaco, a uno ágil y transparente, y la educación se encaminó a una mayor calidad y a regresarle la rectoría al Estado.Además, fue un sexenio de creación de instituciones, a las cuáles se les dotó de autonomía constitucional, para que pudieran cumplir su función con independencia del poder político del titular del Ejecutivo (COFECE, IFT, CONEVAL, INAI, etc.).No fue fácil. Enfrentamos resistencias, pero con apertura y diálogo se superaron de manera pacífica y por la vía de las instituciones; manteniendo siempre la gobernabilidad democrática. En suma, se modificó la economía política de México, para generar mayores condiciones de competencia, dinamismo y bienestar.Es claro que hay retos por delante y que los problemas históricos del país, pobreza y desigualdad, consolidación del Estado de Derecho, erradicación de la violencia de género, entre muchos otros, no se resuelven en seis años.No obstante, el sexenio que concluye dejo en claro que cuando hay disposición al diálogo, los acuerdos en favor del país, son posibles entre quienes pensamos distinto.El Gobernador de Chihuahua, el panista Javier Corral, señaló que el sexenio de Enrique Peña Nieto estuvo marcado por actos de corrupción como la Casa Blanca, Odebrecht, la Estafa Maestra y otras impunidades. A continuación su reflexión íntegra:Fue poco el tiempo que le duró el resplandor de "El Salvador de México"; el halo de gran reformador sucumbió --engolosinado con la abyección a su alrededor-- y descuidó el exceso que lo desnudaría de cuerpo entero: La Casa Blanca.A partir de ahí, Enrique Peña Nieto quedó marcado para siempre con el sello de la corrupción, la componenda, el cinismo político. Por eso vino todo los demás: la Casa de Malinalco, OHL, la Estafa Maestra, Odebrecht, el socavón express, César Duarte y otras impunidades.De ser el impulsor de cambios estructurales en el Pacto por México, pasó a ser el garante de la permanencia del Pacto de Impunidad.Por eso fue mentira cualquier persecución efectiva a la corrupción, porque surgía de sus entrañas de manera incontrolable. Esto me hace afirmar que, en los últimos 50 años, pasando por todo lo que eso significa, el de Peña Nieto ha sido el sexenio más corrupto y corruptor del régimen que, ojalá, hoy termine.La corrupción lo devoró todo, como ese cáncer que destruye, carcome. La metástasis se extendió a los campos más diversos de la vida nacional. Se atenazó la ineficacia con la indolencia.Pasará a la historia como el sexenio que desatendió a las víctimas y su derecho de acceso a la justicia, ante tragedias como la de Ayotzinapa y la desaparición de personas en todo el país.Ninguna de las llamadas reformas estructurales generó los resultados prometidos. Creció la pobreza y la desigualdad; los monopolios más importantes, siguen intocados.La estrategia de seguridad hizo del 2017 el año más violento de los últimos tiempos. Gastó como ninguna administración anterior en medios de comunicación; tan solo en cinco años erogó más de dos mil millones de dólares en publicidad oficial, según publicó The New York Times en diciembre de 2017 en un reportaje de portada.Poco le sirvió la inversión: no sólo desapareció del mapa político electoral reciente a su Partido, sino él se va con el más bajo nivel de aprobación popular de que se tenga registro.Contrario a lo que se empeña en afirmar la propaganda, Peña Nieto queda a deber casi todo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.