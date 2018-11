AMLO será un presidente poderoso: The Economist

A partir del primero de diciembre México tendrá por primera vez en tres décadas a un presidente fuerte, cita The Economist al senador Ricardo Monreal en un texto difundido este jueves, publicó CNN.Los electores dieron a Andrés Manuel López Obrador el mandato democrático más grande en la historia del país , pues ganó con el 53% del voto, destacó el medio especializado.López Obrador se prepara para lo que llama “la cuarta transformación”, lo que da a su mandato la importancia de cambios de la talla de la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana.En las últimas semanas, subrayó The Economist, López Obrador se retiró del pragmatismo que mostró durante la campaña, el cual tranquilizó a la clase media y a inversionistas. Ahora ha adoptado una agenda populista que ha afectado a los mercados.Desde el 1 de julio, cuando ganó la elección presidencial, López Obrador ha tomado decisiones y anunciado medidas con las señales equivocadas , lo que provoca que los augurios de su sexenio ya sean alarmantes.The Economist indicó que las encuestas ciudadanas sobre sus propuestas no tienen el escrutinio adecuado, como la construcción de una refinería en Tabasco o si se procesa o no a expresidentes por el delito de corrupción.López Obrador sometió al voto ciudadano la decisión de continuar o no la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), obra que se lleva a cabo en Texcoco.El presidente electo se ha opuesto al proyecto y en cambio propone la construcción de dos pistas en la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México, en operación conjunta con el aeropuerto actual –Benito Juárez- y el de Toluca, lo cual es técnicamente inviable, de acuerdo a The Economist.Otra de las propuestas de quien asumirá la presidencia el sábado es el poner un tope al salario de los servidores públicos a través de una ley de remuneraciones, que establece que nadie puede ganar más que el Ejecutivo federal.

