Se despide ministro de la Suprema Corte; advierte autoritarismo

Ciudad de México— Con una advertencia contra el autoritarismo, el ministro José Ramón Cossío se despidió hoy de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al terminar su periodo de 15 años en el máximo tribunal.En una ceremonia emotiva en la Corte, ante la cúpula del Poder Judicial, familiares e invitados, Cossío se dijo preocupado por el deterioro de la democracia, no sólo en México sino en el mundo, y por sus consecuencias para la justicia Constitucional."En esta crisis de la democracia que estamos viviendo, ¿qué le sucede a la justicia Constitucional? Creo que la crisis de la democracia está trastocando la imagen general de la justicia Constitucional, y esto me parece peligrosísimo", dijo."¿Por qué? Porque la democracia, en el apoderamiento de los órganos de Estado, está suponiendo que puede hacerse desde los órganos de Estado lo que venga en gana, porque a final de cuentas se tiene un gobierno legítimo y mayoritario".Ante este escenario, Cossío consideró que la función de los jueces Constitucionales será central, y elogió a la Carta Magna mexicana, que a su juicio contiene los más altos estándares de derechos humanos y sencillamente necesita ser defendida y aplicada."Así como la democracia necesita demócratas, una justicia Constitucional requiere jueces Constitucionales. Jueces que estén sosteniendo una plaza, que es la Constitución", afirmó."La tentación de apoderarse de la justicia Constitucional, de destruir la justicia Constitucional, de hacer cosas distintas con la justicia Constitucional, es importante. Este es el tiempo de los jueces Constitucionales, no como un ego profesional, no como una condición personal, sino como forma de mantenimiento de los procesos civilizatorios", agregó.El ministro, que se dedicará a dar clases, lamentó que el Poder Judicial no ha logrado explicar que la función de los jueces no es impartir "justicia" de manera metafísica o religiosa, sino ejercer jurisdicción para tratar de dar a cada quien lo que le toca, dentro de procesos ordenados y reglamentados.Cossío destacó que, en sus 15 años, votó en aproximadamente 46 mil 744 asuntos, lo que supondría revisar ocho expedientes diarios, por lo que dedicó buena parte de su discurso de veinte minutos a agradecer a su equipo de secretarios de estudio y cuenta.También agradeció a su esposa Mariana Mureddu, y a sus siete hijos.En un mensaje previo, el ministro Javier Láynez destacó la constante actividad académica de Cossío, que ha escrito o colaborado en decenas de libros y es miembro del Colegio Nacional."Ejerció su función Constitucional desde una perspectiva liberal", dijo Láynez, "proclive siempre, sin estridencias, sin excesos, a tomarse el garantismo en serio".Cossío fue el primer Ministro designado para los periodos fijos de quince años previstos en la reforma judicial de 1994-95.Su llegada a la Corte, cuando iba a cumplir 43 años, marcó un relevo generacional. José Vicente Aguinaco, el Ministro cuya plaza ocupó, le llevaba 41 años de edad y había nacido aún durante la Revolución Mexicana.Desde entonces, Cossío buscó clarificar el lenguaje farragoso e incomprensible de las sentencias del Poder Judicial, y pedir ayuda a científicos para aclarar temas ajenos al derecho.En 2010, cuando se perfilaba como contendiente a la Presidencia de la Corte, Cossío perdió a su amigo y mayor aliado, José de Jesús Gudiño, quien murió repentinamente. Poco después, renunció a buscar la Presidencia en una carta pública en la que pareció despreciar el puesto por sus cargas administrativas, lo que le valió un regaño, también público, del Ministro Salvador Aguirre.En 2011, recordó Láynez, Cossío jugó un papel central en el célebre caso Radilla, por el cual la Corte impuso a todas las autoridades la protección oficiosa de los derechos humanos, y que ha revolucionado la impartición de justicia en México.Ahora que se despide, Cossío ha pedido carácter y congruencia a quien lo reemplace, y ha criticado al Gobierno que inicia este sábado por su intención de reducir los salarios de los servidores públicos."Yo no veo cómo puedes generar bienestar, puedes generar racionalidad, puedes generar paz, puedes generar combate a la corrupción, si no lo haces con personas que no solo deben estar bien pagadas, tienen que sentirse orgullosas de decir ´yo estoy dejando de hacer cosas en la vida por estar aquí´. Porque allá afuera se gana muchísimo mas dinero que aquí", dijo en entrevista con REFORMA en octubre pasado.Por mandato Constitucional, Cossío recibirá un haber de retiro equivalente, los siguientes dos años, al ingreso de los Ministros en activo, y de 80 por ciento de ese monto el resto de su vida.