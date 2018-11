Falta la verdad 'real' del caso Iguala: Segob

Ciudad de México— Tras confirmar que el Gobierno federal acepta en sus términos la Recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el Caso Iguala, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, reconoció que falta la verdad "real" de los hechos."Respetamos en sus términos la recomendación, se asume en esos mismos términos sobre este muy lamentable suceso y tocará al análisis acucioso de lo que ese documento contiene, consigna y constata, el que podamos los mexicanos arribar a una verdad que haga justicia, la real."La justicia auténtica que demandan todos los mexicanos, y que están todos los gobiernos obligados a cumplir y todos los mexicanos comprometidos en hacer valer", expresó en la sede de la dependencia.En su último evento público como secretario, Navarrete Prida destacó en particular que la Recomendación de la CNDH plantea que al menos 19 normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados y posteriormente incinerados en el basurero de Cocula, hipótesis que ha sostenido la PGR."Y que existe evidencia forense de otros restos óseos, huesos, que no han pasado por el examen pericial que se debe realizar para saber si también son parte de ese grupo de 43 jóvenes o si pertenecen a otras personas donde ese basurero se utilizaba para incinerar cadáveres", apuntó.Sin mencionar la "verdad histórica" del Caso Iguala, el funcionario indicó que la Recomendación 15VG/2018, dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto, deja encaminada a las áreas que va dirigida, la forma en que se tiene que proceder en las instituciones."El Gobierno de la República respeta absolutamente el trabajo de la CNDH, su importante función constitucional, lo importante que resulta para la defensa de la dignidad humana, el que haya una institución que se encargue de velar por esos derechos", apuntó."En consecuencia, las recomendaciones que emite la CNDH se aceptan, se asumen y sirven claramente de indicador hacia donde se debe de profundizar una investigación, que en este caso no será la excepción, que es Ayotzinapa".Tras presentar una nueva aplicación móvil para consultar el Diario Oficial de la Federación, Navarrete Prida informó que durante el sexenio de Peña Nieto el Gobierno federal cumplió con 45 Recomendaciones que le formuló la CNDH; tan sólo este año, dijo, dieron por cumplidas 37.

