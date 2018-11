Ciudad de México— Elementos de seguridad ensayaron la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, para la ceremonia de este sábado en la que rendirá protesta como presidente de la República.En camionetas llegaron al Palacio Legislativo los representantes del equipo de transición y militares, para precisar cómo se deberán acomodar las comitivas y por dónde pasará el próximo mandatario federal.La puerta principal ubicada sobre Congreso de la Unión fue abierta para iniciar desde ahí la entrada no solo del presidente electo sino también de los invitados internacionales.Un elemento de seguridad portaba un cartel con la leyenda "Licenciado Andrés Manuel López Obrador", a su derecha una mujer portaba el letrero de "Esposa", y uno más, a la izquierda con el texto "director de Protocolo de Congreso".Una vez que suba las escaleras el presidente electo, será recibido por la comitiva de legisladores, afuera del recinto.A la entrada, en el vestíbulo del edificio A, antes de pasar por las puertas de cristal hacia el Salón de Plenos, López Obrador hará un saludo a la Bandera Nacional.Para ello se requirió la presencia de cadetes, aunque no traían el lábaro patrio al momento del saludo.El ensayo fue supervisado por el próximo secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, y el futuro director de Comunicación Social, Jesús Ramírez, así como integrantes de la Ayudantía de López Obrador.Al pendiente, viendo todo, también estaba uno de los choferes del próximo Presidente, Roberto Rojas.La persona que portaba el letrero de López Obrador entró al Salón de Plenos, hasta donde ya no se permitió la presencia de medios de comunicación.Ahí siguió el ensayo de cruzar el salón y llegar hasta el presidium y luego bajar, para salir de nuevo por la puerta principal.Antes de dejar el recinto de San Lázaro, López Obrador hará otro saludo a la Bandera, según se vio en el ensayo.Acto seguido saldrá por la misma puerta donde está el Frontispicio con el Escudo Nacional y bajará las escalinatas que lo llevarán hacia Congreso de la Unión.Hasta ahí llegó el ensayo, porque ya no se siguió por el camino del bajopuente para pasar del otro lado de Congreso de la Unión y enfilarse hacia la Calle de Corregidora, rumbo a Palacio Nacional.El ensayo de la llegada a San Lázaro coincidió con los preparativos que aún se realizan en la Cámara, como la colocación de cables para las transmisiones para la televisión y de los sets de los canales de televisión, para los diversos noticieros.Todo ello pasaba del lado de San Lázaro, mientras que en la Calle de Corregidora ya no se permitió la colocación de puestos ambulantes e inició la limpieza de las aceras.

